مادورو يتعهد بارتداء بدلة البطل الخارق

تعهد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بارتداء زي بطل مسلسل الرسوم المتحركة الذي يبث في البلاد منذ ديسمبر الماضي وبالظهور علانية أمام الجمهور.

والحديث يدور هنا عن سلسلة من الحلقات القصيرة التي لا تزيد مدة الواحدة منها على دقيقة ونصف الدقيقة. والشخصية الرئيسية فيها تدعى سوبر بيوغتي "SuperBigote"، والتي تعني "صاحب الشوارب الضخمة".

ويشبه بطل الحلقات، الرئيس مادورو، وهو يرتدي بدلة حمراء وزرقاء مماثلة لبدلة سوبرمان، وعلى رأسه قبعة عليها علم فنزويلا.

ويشار إلى أن مادورو أطلق على نفسه مازحا مرارت عديدة لقب "SuperBigote" وذلك خلال مناسبات مختلفة. ويناضل هذا البطل ضد الإمبريالية والعقوبات والوباء. وإحدى الشخصيات السلبية، تشبه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وهي تحاول إلحاق الأذى بفنزويلا، لكن البطل الخارق يتصدى لها دائما.