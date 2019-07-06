مادورو يجري مناورات عسكرية في 24 يوليو

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجمعة أنه سيُجري مناورات عسكرية في 24 تموز/ يوليو “لاختبار” الخطط الدفاعية لبلاده التي تواجه حسب قوله “هجمات” متكررة من الولايات الولايات.

وقال الرئيس الاشتراكي “فلنستعدّ!”، وذلك خلال خطاب ألقاه في كراكاس عقب العرض العسكري التقليدي في 5 تموز/ يوليو، يوم إعلان الاستقلال الوطني عام 1811.

وأضاف مادورو “أعطيتُ أوامر بإجراء مناورات عسكرية في 24 تموز/ يوليو تكريمًا لمحرّرنا سيمون بوليفار واحتفالاً بذكرى البحرية البوليفارية”.

وهذه المناورات التي لم يُحدّد مادورو نطاقها أو الجهات التي ستكون معنيّة بها، يُفتَرض أن “تختبر خطط الدّفاع الوطني في بحارنا وأنهارنا وحدودنا” على حدّ تعبيره.

وخلال مداخلاته شبه اليوميّة على التلفزيون، يتّهم مادورو الولايات المتحدة بتعريض فنزويلا “لهجمات” وذلك بشكل أساسي عبرَ العقوبات العديدة التي فرضتها واشنطن للضغط عليه وإزاحته من السُلطة بنهاية المطاف.

وأعلنت الولايات المتحدة والدول الكبرى في أمريكا اللاتينية في كانون الثاني/ يناير أنّ مادورو رئيس غير شرعي لفنزويلا، واعترفت بخوان غوايدو رئيسًا انتقاليًا بعد انتخابات العام الماضي.

إلا أنّ مادورو صمد أمام حملة الضغوط التي تقودها الولايات المتحدة وشملت فرض عقوبات على صادرات فنزويلا من النفط، ولا يزال يتمتّع بدعم روسيا والصين وكوبا.

ووعد وزير الخارجيّة الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء بمواصلة تقديم “الدعم القوي” لغوايدو. وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس إنّ بومبيو عبّر عن “دعم الولايات المتحدة الثابت لغوايدو والجمعية الوطنية والشعب الفنزويلي في سعيهم لاستعادة الحرّية والازدهار في بلادهم”. (أ ف ب)