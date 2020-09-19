مادورو يصف رحلة بومبيو في أمريكا الجنوبية بأنها "جولة فاشلة للتحريض على الحرب"

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الجمعة، أن جولة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو على الدول المجاورة لفنزويلا ل”التحريض على الحرب” قد باءت بالفشل.

وقال مادورو للتلفزيون الرسمي إن “مايك بومبيو يقوم بجولة للتحريض على الحرب ضد فنزويلا، لكنها ارتدت عليه (…) وهو فشل في جميع محاولاته لحشد حكومات القارة من أجل تنظيم أنفسهم في حرب ضد فنزويلا”.

وطالما اتهم مادورو الولايات المتحدة وكولومبيا بالتخطيط لانقلاب عسكري ضده.

وأضاف مادورو “حتى ألف مايك بومبيو لن يكون بامكانهم إشعال حرب في أميركا الجنوبية”، في حين بث التلفزيون مشاهد لتدريبات عسكرية تشارك فيها الميليشيا الوطنية البوليفارية، وهي كتيبة من متطوعين مدنيين ملحقة بالجيش الفنزويلي.

واستغل بومبيو جولته على أربع دول في أميركا الجنوبية لزيادة الضغوط على مادورو لدفعه الى التخلي عن السلطة، قائلا إن نظامه “قضى على شعب فنزويلا” ويجب “عليه المغادرة”. (أ ف ب)