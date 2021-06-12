مادورو يطالب واشنطن بالإفراج عن أصول بلاده لشراء اللقاحات

طالب الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الولايات المتحدة، بالإفراج فورا عن أصول بلاده المجمدة لشراء اللقاحات عبر آلية “كوفاكس” الدولية.

و”كوفاكس” مبادرة من منظمة الصحة العالمية لضمان توزيع عادل للقاحات كورونا، وتوفيرها للبلدان الفقيرة ومتوسطة الدخل التي لا تمتلك القدرة على توقيع اتفاقيات ثنائية للشراء المسبق للقاح.‎‎

وقال مادورو إن آلية “كوفاكس” قد حصلت على موارد كافية لبدء توريدات اللقاحات فورا. وليست لديها أسباب لعدم القيام بذلك، ودفعنا أكثر من 100 مليون دولار… لكن تلك الآلية أبلغتنا أن الـ10 ملايين الأخيرة تم تجميدها من قبل الحكومة الأمريكية.

وأضاف أن ذلك يعتبر “سرقة وعمل إجرامي من قبل الولايات المتحدة تجاه فنزويلا”.

وتابع: “أطالب حكومة جو بايدن برفع التجميد عن الأموال المخصصة لشراء اللقاحات، والإفراج عن تلك الأموال. فهذه موارد شرعية لفنزويلا”.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على فنزويلا عام 2014. وهناك نحو 5.5 مليار دولار من الموارد الفنزويلية مجمدة في مختلف البنوك بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية. (الأناضول)