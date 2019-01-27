مادورو يعلن انتصار بلاده في مجلس الأمن ويستشهد بمغادرة بومبيو

اعتبر رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، أن بلاده خرجت منتصرة من اجتماع مجلس الأمن الدولي، أمس السبت، واستشهد على ذلك بمغادرة وزير خارجية أمريكا، مايك بومبيو القاعة قبل انتهاء الاجتماع.

وقال الرئيس الفنزويلي في اجتماع مع شباب من أنصاره تم بثه على موقع "تويتر": "أنا أطلب التصفيق الحاد لوزير الخارجية، خورخي أريازا، لقد فزنا بالأمم المتحدة… نصرا عظيما بدعم من معظم دول مجلس الأمن الدولي. غادر مايك بومبيو الاجتماع".

ولفت مادورو الانتباه إلى حقيقة أن بومبيو قد غادر قاعة اجتماعات مجلس الأمن قبل نهاية الاجتماع، قائلا: "لقد ترك مايك بومبيو الاجتماع".