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مادورو يقترح خطة لنشر القوات المسلحة في البلاد بشكل دائم

مادورو يقترح خطة لنشر القوات المسلحة في البلاد بشكل دائم
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