مادورو يقترح خطة لنشر القوات المسلحة في البلاد بشكل دائم

اقترح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الجمعة تبني خطة لنشر القوات المسلحة في البلاد بشكل دائم من أجل التصدي لأي عدوان محتمل.

وقال مادورو عقب تدريبات "أنغوستورا" العسكرية: إن "الخطة تهدف لدعم جهوزية القوات المسلحة البوليفارية للدفاع عن البلاد وهي إحدى الواجبات الدستورية".