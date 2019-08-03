مادورو يقول إنه يرفض بيان ترامب بشأن حصار محتمل لفنزويلا

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ، إنه يرفض بيان نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن حصار محتمل للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، مضيفا أنه بحارها ستظل “حرة ومستقلة”.

وأضاف مادورو أنه طلب من سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة صامويل مونكادا، أن يندد بالتهديد “غير القانوني” أمام مجلس الأمن الدولي.

ومضى يقول في خطاب بثه التلفزيون “جميع الفنزويليين، مدنيين وعسكريين، يرفضون بيانات دونالد ترامب بشأن حجر مفترض.. بشأن حصار مفترض… حصار، لماذا يعلن ذلك؟ هذا غير قانوني بوضوح”.

وكان ترامب ذكر يوم الخميس، أنه يدرس فرض حصار على فنزويلا مع تصعيد الولايات المتحدة الضغط على مادورو كي يتخلى عن السلطة.

ولم يوضح ترامب متى أو كيف يمكن فرض حصار من هذا القبيل، وتركز إدارته حتى الآن على الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية ضد مادورو متجنبة الحديث عن أي تحرك عسكري.

وعندما سأله صحافي عما إذا كان يدرس اتخاذ هذا الإجراء بالنظر إلى تدخل الصين وإيران في فنزويلا فقال ترامب “نعم.. أفعل”.

يأتي ذلك بينما قالت وزارة خارجية النرويج، الوسيط في الأزمة بين الحكومة والمعارضة الفنزويلية، إن الجانبين يواصلان المحادثات في باربادوس في مسعى لإيجاد سبيل لحل تلك الأزمة السياسية.

وأضافت الوزارة “ممثلو الأطراف السياسية الرئيسية في فنزويلا يواصلون المفاوضات… الأطراف أكدت مجددا استعدادها لإحراز تقدم بحثا عن حل دستوري متفق عليه”. (رويترز)