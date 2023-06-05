مادور في السعودية والطاقة على رأس جدول اعمال عملاقي النفط

وصل الى مدينة جدة السعودية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، على رأس وفد حكومي رفيع قادما من تركيا حيث شارك بحفل تنصيب الرئيس التركي.

وافادت وسائل اعلام سعودية وفنزويلية ان مادورو الذي وصل جدة برفقة زوجته ووزيري الخارجية والاتصالات ومسؤولين آخرين، سيعقد اجتماعات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان.

وحسب مرافقين للرءيس الفنزويلي فانه سيناقش مع القيادة السعودية أجندة عمل تهدف إلى تعزيز التحالفات السياسية والدبلوماسية والطاقة

وتتمتع فنزويلا بأكبر احتياطيات من النفط في العالم، وتنتج فنزويلا 3 ملايين برميل يوميًا في 2002، انخفض باستمرار ليصل إلى نحو 2.3 مليون برميل يوميًا نهاية عام 2015 بسبب مشكلات سياسية واقتصادية ضربت البلاد والعقوبات التي فرضها الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب على كاراكاس وتاثر البلاد بجائحة فيروس كورونا، حيث انهار الإنتاج ليصل إلى أقلّ من 400 ألف برميل يوميًا منتصف 2020، وعاود الصعود إلى 717 ألف برميل يوميًا في شهر يونيو/حزيران

كما تمتلك فنزويلا ثاني أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في الأميركتين بعد الولايات المتحدة؛ إذ بلغت 6.3 تريليون متر مكعب، بنهاية عام 2020.

وتعمل الولايات المتحدة على استبدال الثروات الباطنية الفنزويلة كبديل للطاقة الروسية التي توقف تصديرها جراء الحرب في اوكرانيا و أعلن البيت الأبيض منتصف مايو عن تخفيف بعض العقوبات المفروضة عليها عام 2019، حيث قطعت واشنطن العلاقات الدبلوماسية مع كراكاس وفرضت حظراً نفطياً بهدف الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو من السلطة بعد انتخابات 2018

وفي السعودية قامت المملكة في ماي الماضي بـ "تخفيضًا طوعيا، في إنتاجها من البترول الخام، مقداره 500 ألف برميل يوميًا" حتى نهاية عام 2023".