ماذا ستفعل تركيا بـ 80 ألف جندي في سوريا؟

أرشيفية

عنون موقع "ترك برس" الإخباري حصيلة لمضمون حوار أجرته القناة التلفزيونية الحكومية مع أكاديمي تركي متسائلا: "بعد حشد 80 ألف جندي.. هل تتراجع تركيا عن عمليتها العسكرية شرق الفرات؟

وذكر الموقع أن الأستاذ رأي غوتشلوار في جامعة ألتنباش بمدينة اسطنبول رأى أن بلاده "جادة في عمليّتها شرق نهر الفرات شمالي سوريا، التي ستتم لا محالة ولا تراجع فيها.

ونُقل عن الأكاديمي التركي في هذا السياق قوله إن "التحرك التركي بهذا الخصوص ليس دعاية سياسية، وهدفه عسكري بحت، إذ إن تركيا حشدت قرابة 80 ألف جندي على الحدود، وهذا أمر تاريخي، وليس أمام المجموعات الإرهابية إلا تسليم سلاحها والانسحاب، أو مواجهة الجيش التركي".

كما قال إن أنقرة تفكر في أن تجعل "المنطقة الآمنة بعمق 32 كلم كمرحلة أولى، على أن تمتد من منبج حتى القامشلي، وستحاول إدارة عمليتها العسكرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ومع روسيا وإيران والقوى الفاعلة على الأرض".