ماذا سيبحث الكاظمي مع الملك سلمان؟

كشف حسين علاوي مستشار رئيس الحكومة العراقية ان زيارة الرئيس مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء، إلى السعودية على رأس وفد وزاري وحكومي وأعضاء المجلس التنسيقي العراقي- السعودي ستبحث جملة من الملفات والنقاط التي تهم البلدين.

وحدد علاوي أهم الموضوعات التي ستبحث خلال الزيارة سبل مواجهة الأزمات في المنطقة والتنسيق الاقتصادي ودعم خطط التنمية والاستثمار التي عرضتها هيئة الاستثمار العراقية على الشركات السعودية والتسهيلات التي ستقدمها إلى الشركات السعودية والتوجه نحو إنشاء مشاريع مشتركة.

نتوجّه اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، في زيارة رسمية هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين بلدينا الشقيقين، وإرساء آفاق التعاون الأخوي بين دول المنطقة، بما يخدم شعوبنا ويحقق الاستقرار ويكرّس قيم البناء والتكامل، انطلاقاً من المشتركات التي تجمعنا. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) March 31, 2021

وأضاف أن "هذه الزيارة مهمة وتأتي في ظرف استثنائي وتم وضع الترتيبات لها في الزيارات السابقة التي قام بها أعضاء الفريق الحكومي والمجلس التنسيقي العراقي- السعودي لبحث الملفات التي تحظى باهتمام البلدين".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قال في منشور على تويتر "إن الزيارة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة تهدف لتوطيد العلاقات المتميزة بين بلدينا الشقيقين".

وأضاف أن الزيارة تساهم بـ"إرساء آفاق التعاون الأخوي بين دول المنطقة، بما يخدم شعوبنا ويحقق الاستقرار ويكرس قيم البناء والتكامل، انطلاقا من المشتركات التي تجمعنا".

والأسبوع الماضي أكد الكاظمي دعمه للمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن، وذلك في ختام محادثات بالفيديو مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

واتفق الجانبان "على تكثيف التعاون بخصوص القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وبما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضرورة إبعادها عن التوترات"، وفقا لبيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.

السفير السعودي في بغداد



وكان سفير المملكة العربية السعودية في العراق، عبدالعزيز الشمري، أكد أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم إلى المملكة مهمة وتأتي في توقيت مهم وسيتم مناقشة عدد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، وسيتم توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات عدة.

وشدد السفير في تصريح لقناة العربية على أهمية العلاقة بين البلدين، مضيفاً أن "هناك نية لزيادة المنافذ الحدودية مع العراق وأن منفذ عرعر يعمل على مدار الساعة، وبخصوص هدية خادم الحرمين الشريفين المتمثلة بالملعب الدولي هنالك اجتماعات مستمر لاستكمال إجراءات العمل وبخصوص المجلس التنسيقي بين المملكة والعراق هناك اجتماعات مستمرة وسيكون هناك اجتماع مهم بين رجال الأعمال قريبا بين البلدين".

ووجه العاهل السعودي دعوة إلى الكاظمي لزيارة المملكة العربية السعودية "لبحث سبل تعزيز العلاقات وكافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".