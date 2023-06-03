ماذا طلبت رئيسة "النواب الأمريكي" من راغب علامة ؟ .. فيديو

خلال حضورها حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على الأميرة رجوة آل سيف، تلقى الفنان اللبناني راغب علامة طلبًا خاصًا من رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي.

وذكر علامة في منشور على حسابه في إنستغرام أن بيلوسي طلبت سماع أغنية "نفرح بالحسين"، التي قدمها الفنان اللبناني في الحفل.

ويظهر في الفيديو، راغب علامة وهو يغني الأغنية لبيلوسي، وقد تفاعلت بيلوسي بالكلمات والألحان.

وعبّر راغب عن سعادته بهذا الطلب الخاص من بيلوسي، التي وصفها بأنها إنسانة ذات روح جميلة ومحبة.



وعقد قران ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والشابة السعودية رجوة آل سيف، يوم الخميس الماضي، في حفل أقيم في قصر زهران في عمان، الأردن، حيث حضر المراسم قادة من الشرق الأوسط والعالم.

ويعتبر قصر زهران من المعالم التاريخية في عمان، حيث بُني في منتصف القرن الماضي واستضاف عدة حفلات زفاف ملكية في الماضي، بما في ذلك عقد قران الملك عبدالله الثاني والملك الراحل الحسين بن طلال.

وتم توقيع عقد القران بحضور إمام الحضرة الهاشمية الشيخ أحمد الخلايلة، وكانت العائلتين حاضرتين، بالإضافة إلى حوالي 140 ضيفًا.