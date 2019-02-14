ماذا علقت قطر بعد ادراج السعودية في القائمة السوداء؟

"أضافت المملكة العربية السعودية وبنما ومناطق أخرى إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا

طالب مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي، السلطات السعودية بـ "توجيه بعثاتها الدبلوماسية في أوروبا للتوقف عن الأكاذيب بحق دولة قطر".

وكان المسؤول القطري يعقب على إدراج المملكة العربية السعودية في القائمة السوداء للدول المتهاونة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال الرميحي: "أتمنى أن يتم توجيه رؤساء بعثاتكم في أوروبا بالتوقف عن الأكاذيب تجاه قطر، فلا أحد سيستمع لهم بعد هذه القائمة".

وتساءل في تغريدة أخرى: "بعد إدراج المفوضية الأوروبية السعودية في القائمة الأوروبية السوداء لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، هل مازال الجبير على نفس قناعاته وفبركاته التي طالما رددها تجاه قطر"؟!

وأعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء، أنها "أضافت المملكة العربية السعودية وبنما ومناطق أخرى إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال".