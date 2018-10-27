ماذا فعل فريق القتل بعد تصفية خاشقجي؟.. فيديو

فريق الموت في لحظات استرخاء في مطعم فاخر

ما ان فرغ فريق الموت من تصفية الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مبنى القنصلية في اسطنبول حتى توجهو الى مطعم فاخر في المدينة لتنازل عشاءهم

ووفق مقطع فيديو جديد نشرته صحيفة "Ahaber" التركية على موقع "تويتر" فان 3 من فريق اغتيال الصحفي السعودي الراحل توجهو الى منطقة "فلوريا" السياحية وتناولو عشاءهم في مطعم فاخر

وعلّقت الصحيفة على الفيديو بالقول: "مشاهد جديدة لفريق الاغتيال.. بعد قتل خاشقجي يتناولون الطعام في أحد مطاعم إسطنبول الفاخرة".

وفي الفيديو، ظهرت سيارة دبلوماسية سوداء اللون تتبع لقنصلية السعودية في إسطنبول، وتحمل لوحة "34 CC 3071"، ويستقلها 3 أشخاص من فريق الاغتيال.

وبحسب اللقطات المصورة فإن الأشخاص الثلاثة هم: "نايف العريفي" و"منصور أباحسين" و"خالد العتيبي"، في حين لم يظهر وقت الفيديو وتاريخه.

الجدير ذكره أن السلطات التركية أعلنت، الأربعاء الماضي، أن فريقاً خاصاً ضمن تحقيقات مقتل خاشقجي فحص 2000 ساعة من مواد التقطت من 137 كاميرا مراقبة في 62 نقطة، حسب ما ذكرت شبكة "TRT" الرسمية.

وقبلها بيوم أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجود "أدلة قوية" لدى بلاده على أن جريمة خاشقجي "عملية مدبر لها وليست صدفة"، وأن "إلقاء تهمة قتله على عناصر أمنية لا يقنعنا نحن ولا الرأي العام العالمي".