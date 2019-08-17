ماذا قالت جدة رشيدة طليب عن ترامب؟

تمنت مفتيه طليب جدة عضو الكونغرس الأمريكي، من أصول فلسطينية، رشيدة طليب، أن "يدمر الله ترامب"، لتسببه في منع زيارة حفيدتها لها.

وقالت "طليب" من أسفل شجرة زيتون في منزلها: "ترامب أخبرني أنني يجب أن أكون سعيدة بأن رشيدة لن تأتي.. فليدمره الله".

وأشار بسام، نجل مفتية طليب، إلى أن والدته لم تر حفيدتها، رشيدة طليب، منذ عام 2006.

وأضاف أنها كانت ستذبح خروفا احتفالا بوصولها للأراضي المحتلة، وستعد لها وجبتها المفضلة "محشي ورق العنب".

وتعتبر رشيدة طليب جدتها (مفتية) بأنها والدتها الثانية، وأنها ظلت تدعمها، وتدين رشيدة لها بنجاحها الحالي، ووصولها إلى الكونغرس الأمريكي.

ورفضت عضو الكونغرس الأمريكي، رشيدة طليب، أمس الجمعة، الشروط التي وضعتها إسرائيل للتصريح لها بزيارة أهلها في الضفة الغربية، التي اعتبرتها طليب مجحفة، ولم تكشف رشيدة عن الشروط الإسرائيلية.

وكتبت طليب على صفحتها الرسمية في "تويتر" "إسكاتي ومعاملتي كمجرمة، ليس هذا هو ما تريده مني (جدتي). لقد قررت أن زيارة جدتي تحت هذه الشروط الظالمة يخالف كل ما أؤمن به في نضالي ضد العنصرية والظلم".

My grandmother always keeps it real. ⬇️🔥



"When asked about Donald Trump and his repeated attacks on her granddaughter, she brushed off the question. “I don’t know him,” she said. “I don’t care.”https://t.co/fW1oZkqRqw — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) August 16, 2019



وأضافت "بعدما تفوقت، فهذا يعطي للشعب الفلسطيني الأمل بأنه يأتي يوما يتحدث فيه شخص عن هذه الظروف اللإنسانية...ولا أسمح لإسرائيل أن تطفا هذا النور عن طريق إذلالي واستخدام حبي وتعلقي بهذا المجتمع من أجل الخضوع لسياستها القمعية والعنصرية."

وكانت طليب قد أكدت أن قرار إسرائيل منعها من زيارة جدتها في الضفة الغربية يعتبر "علامة ضعف لأن حقيقة ما يحدث للفلسطينيين مخيفة".

Watch the pictorial narrative change to suit the leftists agenda



1) @RashidaTlaib nan preparing for a visit - wonder gran having fun In the city

2) @RashidaTlaib nan post outrage - depressed oppressed Palestinian with nothing but a tree to love pic.twitter.com/tZD6nji9tb — Katie Hopkins (@KTHopkins) August 16, 2019

وصرح رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو "لا يوجد بلد في العالم يحترم الولايات المتحدة والكونغرس الأمريكي أكثر من إسرائيل، لكن برنامج الرحلة أظهر أن نية النائبتين هي إلحاق الضرر بإسرائيل"، بحسب "رويترز".

واكدت السلطة الوطنية الفلسطينية ان اقدام اسرائيل على منع النائبتين عمر وطليب من زيارة فلسطين لاخفاء جرائمها بحق الشعب الفلسطيني واخفاء الفضائح الانسانية والتجاوزات الاخلاقية التي يقوم بها جيش الاحتلال