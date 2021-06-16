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ماذا قال بوتين بعد قمته مع بايدن؟

منشور 16 حزيران / يونيو 2021 - 04:05
أعلن بوتين أنه اتفق مع بايدن على إجراء «مشاورات حول الأمن الإلكتروني».
أعلن بوتين أنه اتفق مع بايدن على إجراء «مشاورات حول الأمن الإلكتروني».

اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إن المحادثات مع نظيره الأميركي جو بايدن في جنيف كانت «بناءة للغاية»، مشيرا إلى أن الزعيمين اتفقا على عودة سفيريهما. 

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وقال بوتين في مؤتمر صحافي عقب القمة في جنيف: «سيعودان إلى أماكن عملهما»، وأضاف أن توقيت عودتهما «مسألة إجرائية بحتة».

كما أعلن بوتين أنه اتفق مع بايدن على إجراء «مشاورات حول الأمن الإلكتروني».

وكان مسؤول في البيت الأبيض قد أعلن أن اجتماع القمة بين الرئيسين الروسي والأميركي في جنيف اختتم اليوم الأربعاء بانتهاء اجتماع ثنائي موسع ضم كبار المساعدين عند الساعة 5:05 مساء (1505 بتوقيت جرينتش). وأضاف أنه لم يكن هناك سوى اجتماع ثنائي موسع واحد.

وقال بوتين وهو يجلس بجانب بايدن «سيادة الرئيس أود أن أشكرك على مبادرتك باللقاء اليوم... العلاقات الأميركية الروسية شهدت تراكم الكثير من القضايا التي تتطلب الاجتماع على أعلى المستويات».

وقال بايدن إنهما سيحاولان تحديد مجالات التعاون والمصالح المشتركة. وقال «من الأفضل دائما أن نلتقي وجها لوجه»

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