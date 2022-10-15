ماذا قال محمد بن سلمان ل"زيلينسكي" ؟

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، التزام بلاده بحل النزاعات بطرق سلمية، واستعداد الرياض للاستمرار في جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا.

وشدد ولي العهد السعودي، خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأوكراني فلادومير زيلينسكي، على موقف بلاده الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد.

من جانبه هنأ زيلينسكي الأمير محمد بن سلمان، على تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء السعودي.

كما وجه الرئيس الأوكراني الشكر على المساعدات الإنسانية التي تخصصها السعودية للشعب الأوكراني.

.وقالت وزارة الخارجية السعودية في أعقاب المحادثة الهاتفية بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفلاديمير زيلينسكي، إن الحكومة السعودية أمرت بتقديم 400 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية للأوكرانيين.

وجاء في البيان "شكر الرئيس زيلينسكي وأعرب عن امتنانه لولي العهد على قرار قيادة المملكة العربية السعودية بتقديم مساعدات إنسانية إضافية للشعب الأوكراني بقيمة 400 مليون دولار".

في السابق، قامت دول الخليج العربي - المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة بتخصيص أموال عدة مرات لتقديم المساعدة الإنسانية للأوكرانيين الذين غادروا إلى الدول الأوروبية.