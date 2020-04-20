ماذا يعني استمرار فشل تشكيل حكومة إسرائيلية؟

لا يزال فشل تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، يتواصل في ظل تعثر المفاوضات بين كل من زعيم حزب الليكود، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب كاحول لافان ” أرزق- أبيض” بيني جانتس، إذ لم تُفض الاجتماعات عن تفاهمات تسمح بالتقدم في تشكيل الحكومة الإسرائيلية.

وعلى إثر ذلك هدد زعيم حزب أزرق أبيض الإسرائيلي بيني جانتس بالتصويت لصالح مشروع قانون يمنع بنيامين نتنياهو من ترؤس أي حكومة مقبلة بسبب قضايا الفساد المتهم فيها.

وأوضح جانتس أنه قد يؤيد هذا القانون في الجلسة العامة للكنيست المقررة غدا بسبب تعثر مشاورات تشكيل الحكومة.

ورأى مراقبون ومختصون بالشأن الإسرائيلي في أحاديث لموقع قناة “الغد”، أن تهديدات جانتس وفشل تشكيل الحكومة يعقّد الأوضاع السياسية في إسرائيل ويزيد التوجه إلى انتخابات رابعة.

تهديدات جانتس

وحول تهديدات جانتس قال عصمت منصور الخبير في الشئون الإسرائيلية: “هذه ليست أول مرة يهدد بها جانتس ويلوح بهذه الورقة والواضح أن هذه الورقة كانت جزءا من مشروع “أزرق – أبيض” عندما كان يضم 61 مقعدا، و جانتس يريد أن يعود لهذا الخيار بعد شعوره بأن نتنياهو يماطل في المفاوضات والتوقيع على اتفاق تشكيل الحكومة الذى كان شبه جاهز وفق ما تحدثت به طواقم المفاوضات بين الطرفين.

وأضاف منصور أنه في الساعات المقبلة ستتضح الصورة، هل سيوقع نتنياهو على اتفاق أم ينفذ جانتس تهديده، وإذا تم ذلك فهذا معناه ألا عودة، ولكن قبل الإقدام على ذلك، على جانتس أن يعلن أنه لن يعود للمفاوضات مع نتنياهو، وذلك من أجل الحصول على تأييد من بقية الكتل الأخرى، ما سيذهب إلى انتخابات رابعة، ما لم ينجح نتنياهو بالحصول على 61 مقعدا من أحزاب اليمين وبعض الأحزاب الأخرى.

نتنياهو يستغل الوقت

وفيما يتعلق بفشل اللقاء بين جانتس ونتنياهو قال سفيان أبو زايدة الخبير بالشؤون الإسرائيلية:” أحد الأسباب هو أن نتنياهو يلعب على عامل الوقت ويشعر أنه بوضع مريح وباق كرئيس الوزراء سواء تم تشكيل حكومة في الوقت الحالي أو يتم الذهاب لانتخابات رابعة بعد أشهر عدة”.

ولفت أبو زايدة إلى أن نتنياهو يريد الاستفادة من الوقت، ومن وضع جانتس الذى أصبح محرجا بعد تفكك حزب “أرزق- أبيض” ويريد أن يحصّن نفسه من الناحية القانونية، و أن يتأكد أن لجنة تشكيل القضاة هي تحت السيطرة ولا تأتي بمقاضاة معادين وفقا لتقديره.

وأوضح أن هناك مشكلة قد تعيق تهديد جانتس لنتنياهو، فليس من المضمون أن يصوت المعارضون لنتنياهو لصالح القانون ويدعمون جانتس لأننا نتحدث عن 61 مقعدا، وكذلك كما قلنا عامل الوقت، فقد تبقى 20 يوما لنتنياهو وجانتس لتشكيل حكومة، وإذا لم يتم الاتفاق خلال هذه الفترة فإنه تلقائيا ستحل الكنيست نفسها ويتم الاتفاق على موعد الانتخابات.

تعسر المفاوضات

وكانت الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان” ذكرت اليوم الاثنين، أن الخلاف بين الطرفين كان يتعلق بلجنة تعيين القضاة، علما بأن تقارير سابقة تحدثت عن تجاوز الجانبين الخلاف حول هذه اللجنة.

وذكر مسؤولون في الليكود أن الخلاف حول اللجنة القضائية تم حلها مع حزب أزرق أبيض والأخير ينفي ذلك، ومن المتوقع عقد اجتماع جديد بين الليكود و”أزرق – أبيض” لاستكمال مفاوضات تشكيل الحكومة.

و طالب رئيس حزب “إسرائيل بيتنيو” أفيجدور ليبرمان رئيس الكنيست رئيس كاحول لافان بيني جانتس، بالمصادقة خلال جلسة رئاسة الكنيست اليوم على طرح قوانين ضد نتنياهوز

و قال ليبرمان: “إن هذه ساعة اختبار بالنسبة لجانتس، معتبرا أن نتنياهو لم يقم الا بالتلكؤ ولن يوقع أي اتفاقية ائتلافية خلال الأيام القريبة”.