ماذا ينتظر تركيا أردوغان في ليبيا؟

بقلم علي بومنجل الجزائري



المواجهة بين رئيسي الوزراء الليبيين المتنافسين – فتحي باشاغا ، المعين من قبل البرلمان الشرقي في ليبيا ، وعبد الحميد دبيبة ، رئيس الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها والذي يرفض التنازل عن السلطة – تدفع تركيا للعب بشكل أكثر انفتاحًا وحزمًا في البلاد.

أثارت تركيا ، التي تحتفظ بقوات عسكرية ومليشيات في ليبيا ، انزعاجًا من تحالف باشاغا مع القوات الشرقية ، ولا سيما خليفة حفتر ، قائد الجيش الوطني الليبي ، وعقيلة صالح ، رئيسة مجلس النواب ، للإطاحة بولاية دبيبة المؤقتة. حكومة. عملت أنقرة بشكل وثيق مع باشاغا خلال فترة توليه منصب وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة السابقة في طرابلس. لكن بالنسبة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، فإن حكومة باشاغا تحت تأثير حفتر وصالح ، اللذين عارضا بشدة الوجود العسكري التركي في ليبيا ، قد يعني فقدان الضمانات التي يقدمها دبيبة. ومع ذلك ، يُبقي أردوغان الباب مفتوحًا أمام باشاغا مع الحفاظ على دعم حكومة الوحدة الوطنية بزعامة ضبيبة (GNU). على الرغم من أن تركيا حذرة من إثارة الاشتباكات في منعطف حاسم في ليبيا ، إلا أن الحقيقة تبقى أن وجودها العسكري والاستخباراتي والدبلوماسي في طرابلس يؤثر على التوازن ويجعل الملعب أكثر أمانًا لدبيبة.

بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تحت رعاية الأمم المتحدة العام الماضي ، سعت تركيا إلى التواصل مع الجهات الشرقية في محاولة لإذابة الجليد مع القوات التي حاربت حلفائها الليبيين. ومع ذلك ، تعثر السعي لبداية جديدة مع الشرق في فبراير حيث اختار مجلس النواب باشاغا لتشكيل حكومة جديدة على أساس أن ولاية الدبيبة انتهت في 24 ديسمبر عندما كانت الانتخابات الفاشلة ستجرى بموجب خطة سلام بوساطة الأمم المتحدة. .

الآن ، يعتقد الكثيرون أن مواقف الولايات المتحدة وتركيا ستكون حاسمة في تغيير الميزان. كان المعسكران الليبيان على شفا مواجهة مسلحة في 10 مارس عندما تحركت القوات الموالية لبشاغا من مصراتة باتجاه طرابلس لكن القوات الموالية للدبيبة أوقفتها.

وضغط السفير الأمريكي في طرابلس ريتشارد نورلاند وممثلة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز على الجانبين للتركيز على إجراء الانتخابات من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. وفقًا لموقع المغرب العربي الإخباري، تدخلت تركيا في وقت سابق من هذا الشهر ، حيث عرضت الوساطة بين الخصمين. وبحسب ما ورد وافق باشاغا على العرض ، لكن دبيبة كان يخشى أن يرقى تدخل أنقرة إلى حد الاعتراف الضمني بحكومة باشاغا وبالتالي نهاية ولايته. ورفض دبيبة العرض “معربا عن استعداده لاستخدام الوسائل العسكرية” ضد باشاغا ، بحسب التقرير. وكان دبيبة قد التقى سفير تركيا في طرابلس يوم 6 آذار / مارس.

وبحسب ما ورد حاولت تركيا جمع دبيبة وباشاغا معًا في منتدى دبلوماسي دولي في مدينة أنطاليا الساحلية الأسبوع الماضي ، ولكن في النهاية لم يحضر الحدث سوى دبيبة.

في غضون ذلك ، كانت هناك تكهنات بأن دبيبة يمكن أن يتنازل عن التفويض لباشاغا بشرط أن يترشح للرئاسة في الانتخابات المرتقبة. وفقًا لتقارير أخرى ، اقترح نورلاند صيغة منتصف الطريق حيث يستمر حكومة الوحدة الوطنية حتى الانتخابات بعد بعض المراجعات الوزارية ، لكن دبيبة سيقدم ضمانًا مكتوبًا بأنه لن يترشح للرئاسة. ونفى شركاء باشاغا النبأ.

أضافت محاولة باشاغا الزحف نحو طرابلس إلحاحية الجهود المبذولة للتوصل إلى حل وسط. في 12 مارس ، أعلن نورلاند أن الطرفين مستعدان لإجراء محادثات بعد لقاء باشاغا في تونس. وقال إن شكل وموقع المحادثات سيقررهما الأطراف بأنفسهم بالتشاور مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين. وبحسب مصادر ليبية ، فقد أصبح دبيبة الآن يفضل الوساطة التركية وعاد احتمال إجراء محادثات في أنطاليا إلى جدول الأعمال.

وفي مؤشر على مدى تقلب الوضع ، استقال ثلاثة وزراء من حكومة دبيبة. يبدو أن الكثيرين استنتجوا أن البساط ينزلق من تحت أقدام الدبيبة ، معتبرين الدعم الدولي للمحادثات بين رئيسي الوزراء المتنافسين بمثابة اعتراف مستتر باشاغا. ومع ذلك ، فإن فشل باشاغا في نهاية المطاف في الانتصار قد يثير شبح رفض القوات الشرقية التعاون مع جهود ويليامز التي تركز على الانتخابات أو اتخاذ خطوات أخرى تتحدى الغرب ، بما في ذلك وقف إنتاج النفط. وسط جهود لتقليل الاعتماد على روسيا في مجال الطاقة ، تود واشنطن تجنب أي اضطراب في تدفق النفط الليبي. ودفع الحظر المفروض على إنتاج النفط في اثنين من حقول النفط الرئيسية في ليبيا في وقت سابق من هذا الشهر الأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى دعوات لإنهاء الإغلاق على الفور.

إن دعم باشاغا سيوفر لتركيا فرصة لتحقيق السلام مع شرق ليبيا ، لكن أنقرة بحاجة إلى أن تخطو بحذر لأن قوات طرابلس ومصراتة التي دربتها وسلحتها لا تزال معادية بشدة لحفتر. علاوة على ذلك ، يشترك حفتر وصالح ، المدعومان من مصر وروسيا ، في هدف إخراج تركيا من ليبيا على الرغم من التنافس بين الاثنين. شهد اجتماع 9 آذار / مارس للجامعة العربية إدانة أخرى لوجود تركيا في ليبيا ، مما يظهر أن مصر تحتفظ بخطها الأحمر. باختصار ، التمحور إلى باشاغا ليس بالأمر السهل بالنسبة لتركيا لأنها لا تزال غير متأكدة من رد فعل الليبيين الغربيين وما سيفعله الليبيون الشرقيون في المستقبل.

ووصف جليل حرشاوي ، الباحث المتخصص في الشؤون الليبية ، الوجود التركي في شمال غرب ليبيا بأنه “مترسخ للغاية” ، ويتألف من “أكثر من 700 مستشار وضابط وجاسوس”. وقال لـ “المونيتور” ، بخلاف المواطنين الأتراك ، “هناك أكثر من 3000 مرتزقة سوري يمكن حشدهم في سياق عملية عسكرية إذا تدهور الوضع”.

علاوة على ذلك ، تابع ، “أنقرة كانت نشطة للغاية كمنسق. عندما توفر دولة ناضجة مثل تركيا التنسيق ، لا بد أن يكون التماسك بين الليبيين أكبر وأكثر فاعلية – وهذا ما رأيناه في الأسابيع الأخيرة. هذا لا يعني أن تركيا وحدها هي التي تفسر مرونة حكومة الوحدة الوطنية حتى الآن ، لكن دور تركيا له أهمية كبيرة. كان الجمع بين الوجود العسكري والمشورة والتنسيق مفيدًا حتى الآن “.

كما شجع النهج الغامض للولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجهات الفاعلة الدولية الأخرى دبيبة على المقاومة. حافظ على إمكانية الوصول إلى الموارد المالية ، واستمر في العمل مع رئيس الأركان العامة ورئيس المخابرات العسكرية ، وضمن ولاء عدد من القوات العسكرية. عبد الغني الككلي وأيوب أبو راس ، اثنان من قادة الميليشيات في طرابلس ، لا يزالون إلى جانب دبيبة.

من جانبه ، يبدو أن باشاغا يتمتع بتأييد عدد كبير من الجماعات الغربية بالإضافة إلى الدعم المحتمل لقوات حفتر. وبحسب وكالة أنباء الأناضول التركية ، أعربت 118 جماعة مسلحة عن دعمها لباشاغا و 65 لجماعة دبيبة. أكبر عيب في باشاغا هو أن محافظ البنك المركزي ، الذي يتحكم في عائدات النفط ومخصصات الميزانية ، يظل إلى جانب دبيبة.

وبحسب حرشاوي ، فإن تركيا ليست العامل الوحيد الذي يمنع باشاغا من دخول طرابلس. “لا يزال العديد من نخب مصراتة وشيوخها وأعيانها متشككين في تحالف باشاغا مع حفتر. بالإضافة إلى ذلك ، ظل دبيبة نشطًا ، حيث قدم ترتيبات مالية لأفراد الميليشيات الذين كانوا في البداية يميلون إلى معارضته “، كما قال ، وذكر ككلي ورأس كأمثلة.

وبينما حذر دبيبة من استخدام القوة ، كان باشاغا أكثر حذرا ، وهو ما ينسبه حرشاوي إلى مخاطر باشاغا السياسية ، بما في ذلك تحالفه مع حفتر. جغرافيا ، قوافل باشاغا تحاول القدوم إلى طرابلس من الخارج. … سيخسر أكثر بكثير من دبيبة إذا استخدم هو أو حلفاؤه القوة الغاشمة. وقال الباحث: “إذا خاطروا بإثارة نوبة قتال تذكرنا بحرب حفتر في 2019-2020 ، فإن باشاغا سيخسر كل شيء سياسيًا”.

بسبب مخاوفها من علاقات حفتر مع روسيا ، اتبعت واشنطن نهجًا يتوافق مع موقف تركيا. ومع ذلك ، حافظ نورلاند على اتصالات مع كل من دبيبة وباشاغا. سعت الولايات المتحدة إلى تمهيد الطريق أمام خطة الأمم المتحدة لتشكيل لجنة انتخابات في غضون 14 يومًا ، بدءًا من 15 مارس. وقد يؤدي تغيير نهائي في موقف الولايات المتحدة إلى التأثير في موقف تركيا أيضًا. واشنطن ، التي عرفت باشاغا جيداً لسنوات عديدة ، ترغب في إبقاء خياراتها مفتوحة. إذا تمكن باشاغا بطريقة ما من دخول طرابلس ، فإن الولايات المتحدة تريد أن تكون قادرة على قبول ذلك والعمل مع هذا الواقع الجديد بسلاسة.

سيعتمد استعداد واشنطن لاختيار باشاغا أيضًا على ما إذا كان بإمكانه تلبية توقعات الولايات المتحدة للحد من النفوذ الروسي المرتبط بحفتر على حكومته. في خضم الأزمة الأوكرانية ، يبدو أن الموقف الأمريكي الحازم تجاه روسيا سيكون له تداعيات في ليبيا أيضًا.

من غير المرجح أن يسمح أصحاب المصلحة في ليبيا بتسليم السلطة في طرابلس دون شروط توازن باشاغا وحلفائه. بالنسبة للولايات المتحدة ، سيكون هذا بمثابة كبح جماح النفوذ الروسي وتركيا ، والحفاظ على وجودها في ليبيا واعتماد الشرقيين لاتفاق عام 2019 لترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا.

وماذا لو حاول باشاغا دخول طرابلس بالقوة مدعوما بقوات حفتر دون أي تطمينات على المصالح التركية والأمريكية؟ قد يؤدي مثل هذا السيناريو إلى تكرار تدخل تركيا 2019-2020 لصالح طرابلس بمباركة الولايات المتحدة. قد يتضمن ذلك “توسعًا إقليميًا” إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات حفتر وشركة واغنر العسكرية الروسية الخاصة ، والتي تعد أيضًا موطنًا لحقول ومحطات النفط الرئيسية. بعد تأمين طرابلس في عام 2020 ، توقفت تركيا في سرت والجفرة بينما كانت مصر وروسيا في حالة تأهب قصوى. هذه المرة روسيا مشغولة للغاية بأوكرانيا.