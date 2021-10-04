مارك زوكربيرغ يتكبد 7 مليار والبنتاغون يلمح إلى "تهديد أمني"

اكدت مصادر اقتصادية مختصة ان خسائر الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ، بلغت 7 مليارات دولار خلال ساعات بسبب تعطل تطبيقات فيسبوك

تهديد امني محتمل



وقالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون": "نبحث في إمكانية وجود تهديد أمني مرتبط بتوقف وسائل التواصل الاجتماعي"، الا ان أعضاء فريق الأمان في فيسبوك، قالو لـ "نيويورك تايمز" إنه من غير المرجح أن يكون الهجوم الإلكتروني هو سبب المشكلة. وذلك لأن التكنولوجيا التي تقف وراء التطبيقات كانت لا تزال مختلفة بما يكفي لدرجة أنه من غير المحتمل أن يؤثر اختراق واحد عليها جميعًا في وقت واحد.

هل تم تحديد هوية الهاكر؟

فيما تداولت تقارير ان السبب يعود الى تدخل هاكر يدعى "سن جي سو" يبلغ من العمر 13 عاماً الا ان المؤسسات المتضررة لم تؤكد ان تنفي حقيقة هذه المعلومات

وكشفت نيويورك تايمز عن مذكرة داخلية لفيسبوك تقول إن انقطاع خدماتها يشكل خطرا كبيرا على سمعتها وعلى الناس



خسائر كبيرة



وانخفضت أسهم "فيسبوك" انخفضت بنسبة 5.6% ، وقرابة الساعة السادسة والنصف من مساء امس الاثنين لاحظ مستخدمون أنّ خدمة "واتساب" توقفت عن العمل، إذ أن عملية تلقي وارسال الرسائل قد تعطّلت بشكل تام.

وفي البداية، ظن البعض أن المشكلة ترتبط بالانترنت، لكن الأمر انكشف أكثر عندما حاول مستخدمون الدخول إلى تطبيق "فيسبوك" الرئيسي، فوجدوه هو أيضاً رهن العطل الكبير.

وهُنا، رصدت العديد من المواقع الالكترونية المتخصصة تبليغات المستخدمين، مشيرة إلى أن العطل الذي حصل عالمي وأصاب الملايين.

وبعد نحو ساعةٍ من العطل الهائل، أطلت شركة "فيسبوك" من بوابة "تويتر" وذلك بعدما عجزت عن النشر على منصّتها بسبب العطل الذي ضربها.

وفي تغريدة لها، أقرّت شركة "فيسبوك" بالعطل الذي هز العالم مؤكدة أنها تعمل على معالجته، وقالت: "ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".

وتضم شبكة تطبيقات فيسبوك أكثر من 2.7 مليار مستخدم يوميًا في المتوسط.

وأشار موقع "داون تراكر" إلى انقطاع خدمات شبكات التواصل الاجتماعي الثلاث (المملوكة جميعها لشركة فيسبوك) في مناطق مكتظة بالسكان بينها واشنطن وباريس ودبي.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن فيسبوك يستبعد الهجوم الإلكتروني وراء وقف خدماته مع واتساب وإنستغرام.

ولا تعد حالات الانقطاع أمرًا غير مألوف بالنسبة للتطبيقات، ولكن من النادر حدوث انقطاع في الكثير من التطبيقات المترابطة في أكبر شركة وسائط اجتماعية في العالم في نفس الوقت.

وتحاول الشركة دمج البنية التحتية التقنية الأساسية لـ Facebook و WhatsApp و Instagram لعدة سنوات.