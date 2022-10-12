مارك فقد 119 مليون متابع: الكشف عن سبب حذف المتابعين على الفيس بوك

لم يستثن موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مارك زوكربيرج المؤسس والرئيس التنفيذي للموقع من حذف والغاء المتابعين وهو ما كشف عنه المئات من رواد الموقع الشهير خلال الايام الماضية

وخسر مارك زوكربيرج،الملايين من متابعيه وقد فقد أكثر من 119 مليون متابع على حسابه الشخصي، وأصبح عدد متابعيه حوالي 9 آلاف فقط.

واشتكى رواد موقع الفيس بوك بحذف عدد كبير من المتابعين والاصدقاء خاصة لمن هم أكثر من 14 ألف متابع، وتصدرت منشورات الاعتذار لمن تم حذفهم دون معرفه السبب

ولم يستثن الفيس بوك كبريات الصفحات التابعة لوسائل الاعلام الاميركية الشهيرة وسجلت وسائل الإعلام الأمريكية انخفاضًا مفاجئًا في أعداد متابعيها قال خبراء ان الفيس بوك أزال حسابات الروبوتات.

وعلى سبيل المثال انخفضت أعداد المتابعين لصحيفة نيويورك تايمز وواشنطن بوست وهافينغتون بوست، وذا هيل، ويو إس إيه توداي، ونيويورك بوست، ونيوزويك

وحتى الآن لم يعلن فيسبوك، عما يحدث في الموقع ، وعن أسباب فقدان المستخدمين متابعيهم، الا ان متابعين لمواقع التواصل الاجتماعي اشارو الى ان فيسبوك اتخذ إجراءات ضد 1.4 مليار حساب مشتبه به، وانهى 1.6 مليار "حساب وهمي".