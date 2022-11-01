ماسك يفرض 8 دولار شهريا على الحسابات الموثقة في تويتر

بعد ايام من استحواذه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فرض الملياردير إيلون ماسك رسم شهري مقداره 8 دولارات للحسابات الموثقة في تويتر

واعلن الملياردير الأمريكي رئيس شركتي "تيسلا" و"سبايس إكس" في تغريدته أنّ رسم العلامة الزرقاء سيختلف من دولة لأخرى مشيرا الى ان من يدفع الرسوم الشهرية سيكون له الأولوية في مميزات المنصة، ومن ضمنها مشاركة فيديوهات طويلة، وتسجيلات صوتية وإعلانات أقل، كما سكون اصحاب المحتوى المفيد من ضمن الفائزين بجوائز مالية ، وقال ماسك: "سيعطي هذا أيضا تويتر مصدر دخل لمكافأة صانعي المحتوى"، وسيتضمن عرض ماسك تعديل التغريدات مقابل 5 دولارات

والجمعة، انهى ماسك صفقة الاستحواذ على شركة تويتر مقابل 44 مليار دولار، وعلى الفور اقال 4 من كبار مديري الموقع الشهير