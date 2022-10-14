ماسك يوقف خدمات الاتصال الفضائي "ستار لينك" عن اوكرانيا

اعلن الملياردير إيلون ماسك التوقف عن إمداد أوكرانيا ‏بخدمات الاتصالات الفضائية "ستار لينك"، وطالب وزارة الدفاع الاوكرانية سداد قيمتها وفواتيرها المكلفة

ووضع قرار ماسك الوزارة الاميركية الداعم الاول للقوات الاوكرانية في مازق كبير حيث انها تفتقد الى اي بديل او حلول وفق ما اشار البنتاغوة الذي اعلن متحدث باسمة في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: " ليس لدينا أي شيء آخر نضيفه في الوقت الحالي" فيما ذكر مسؤول اميركي آخر لصحيفة "واشنطن بوست" "أن قرار ماسك قد يكلف وزارة الدفاع مئات الملايين من الدولارات خلال العام المقبل 2023".

كما أكد المسؤول أنه "لا يوجد نظام مماثل لـ"ستار لينك" يتمتع بهذا التطبيق على نطاق واسع".

واكد ماسك عبر حسابه على "تويتر"، إن "العملية كلفت سبيس إكس 80 مليون دولار وستتجاوز 100 مليون دولار بحلول نهاية العام".

ووفق وثائق تحدثت عنها سي ان ان الاميركية فقد طلب القائد العام للجيش الأوكراني، الجنرال فاليري زالوزني، نحو 8000 محطة ستارلينك أخرى الا ان الشركة ردت بإنها " تواجه قرارات صعبة للغاية" وقال احد ممثليها "لا أعتقد أن لديهم القدرة المالية على توفير أي محطات أو خدمات إضافية على النحو الذي طلبه الجنرال زالوزني".

وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أنه فتح الوصول المجاني إلى نظام اتصالات الأقمار الصناعية العالمي "Starlink" في أوكرانيا وهو نظام يقوم على الاتصال الفضائي حيث بنته شركة "SpaceX" الأمريكية لسنوات لتوفير الوصول إلى الإنترنت للمناطق المحرومة من العالم.

وكان الملياردير الأمريكي قد أطلق المشروع الأسبوع الماضي، حيث يقدم خدمة إنترنت عالية السرعة مجانية لربط المناطق النائية بالإنترنت بواسطة الأقمار الصناعية التي تسمح بنقل كميات كبيرة من المعلومات بسرعة إلى أي نقطة على الأرض دون الحاجة إلى كابلات الألياف الضوئية.