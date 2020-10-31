ماكرون: أتفهم مشاعر المسلمين إزاء الرسوم المسيئة

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تفهمه لمشاعر المسلمين إزاء الرسوم المسيئة.

وقال ماكرون، في حديث خاص لقناة “الجزيرة” القطرية تبثه في وقت لاحق السبت، إن الرسوم المسيئة ليست مشروعا حكوميا بل هي منبثقة من صحف حرة ومستقلة غير تابعة للحكومة.

وأعرب ماكرون عن اعتقاده أن “ردود الفعل كان مردها أكاذيب وتحريف كلامي، ولأن الناس فهموا أنني مؤيد لهذه الرسوم”، قائلا: “ما يمارس باسم الإسلام هو آفة للمسلمين بالعالم”.

وأضاف أن أكثر من 80 بالمئة من ضحايا الإرهاب هم من المسلمين.

وقالت الجزيرة إنها ستبث المقابلة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم “السبت” بتوقيت مكة المكرمة.

(د ب أ)