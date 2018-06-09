ماكرون: الأمور تتقدم في قمة مجموعة السبع

رحب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة، بتحقيق تقدم حول التجارة في المفاوضات مع الرئيس الامريكي خلال قمة مجموعة السبع التي تستضيفها كندا.

وقال ماكرون للصحافيين لدى بدء اجتماعه مع نظيره الامريكي على هامش القمة “اجرينا مناقشة اولى، تشكل بداية نقاش حول مواضيع آنية كالتجارة، لكنها سمحت على ما اعتقد بإزالة الكثير من احتمالات سوء الفهم. هناك نية للعمل، وللتقدم معاً”.

واضاف ماكرون “الامور تتقدم في مجموعة السبع، الامور لم تحسم بعد… لكننا نعيش اوقاتاً شديدة الصعوبة تتطلب حواراً دائماً”. (أ ف ب)