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ماكرون: "العار للمشاركين في مظاهرات السترات الصفراء"

ماكرون: "العار للمشاركين في مظاهرات السترات الصفراء"
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