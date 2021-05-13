ماكرون: حماس تعرض شعب إسرائيل للخطر

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، حركة حماس بأنها “تعرض شعب إسرائيل للخطر”.

جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية أجراها ماكرون مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، أدان خلالها إطلاق حماس وما سماه “جماعات إرهابية” أخرى صواريخ باتجاه إسرائيل، بحسب ما نقل موقع راديو إذاعة “فرنسا الدولية”.

ونقل بيان للرئاسة الفرنسية (الإليزيه) عن ماكرون، زعمه أن “حماس وغيرها من الجماعات الإرهابية تعرض شعب تل أبيب للخطر وتضر بأمن إسرائيل”.

كما أوضح البيان أن ماكرون سيلتقي لاحقا مسؤولين في المنطقة، منهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بهدف ضرورة العودة إلى حالة السلم، وإعادة إطلاق المفاوضات مع الإشارة إلى استعداد فرنسا للمساهمة في المفاوضات مع احترام التطلعات المشروعة للجميع.

ومنذ الإثنين، استشهد 87 فلسطينيا، بينهم 18 طفلا و8 نساء، وأصيب 530 بجروح جراء غارات إسرائيلية “وحشية” متواصلة على غزة، فيما سقط 4 شهداء ومئات الجرحى في مواجهات بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، وفق مصادر فلسطينية رسمية. بينما قُتل 7 إسرائيليين في قصف صاروخي شنته فصائل المقاومة من قطاع غزة.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ شهر، بالقدس، وخاصة منطقة “باب العمود” والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي “الشيخ جراح”، حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية لصالح مستوطنين إسرائيليين. (الأناضول)