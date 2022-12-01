ماكرون: سياسة واشنطن التجارية تجاه باريس عدائية

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السياسة التجارية الأمريكية بالعدوانية، تجاه رجال الأعمال الفرنسيين.

جاء ذلك خلال غداء عمل، جمع الرئيس الفرنسي، مع أعضاء الكونغرس والمديرين التنفيذيين للشركة والمسؤولين الحكوميين في واشنطن، بحسب ما أفادت هيئة الإذاعة الفرنسية، أمسي الأربعاء.

وطالب ماكرون، الولايات المتحدة بتنسيق تجاري أكبر مع أوروبا.

وقال الرئيس الفرنسي عن قانون الحد من التضخم (IRA)، وهو استثمار محلي أمريكي في إنتاج الطاقة وسياسة تعزيز الطاقة النظيفة دخلت حيز التنفيذ مؤخرا: "ربما ستصلح مشكلتكم، لكنكم ستزيدون من مشكلتنا".

وأفادت وكالة "فرانس برس"، بأن الرئيس الفرنسي، قال مساء الأربعاء في خطاب ألقاه أمام الجالية الفرنسية في السفارة الفرنسية بواشنطن، إن التحالف مع الولايات المتحدة "أقوى من كلّ شيء".

ودعا ماكرون في خطابه، إلى الارتقاء في مستوى العلاقات الثنائية بين باريس وواشنطن، إلى مستوى ما نسجه التاريخ بينهما، مشددا على أن يكون التحالف بينهما أقوى من كل شيء.

وأشار ماكرون، إلى أن زيارته الرسمية الثانية لواشنطن بعد تلك التي قام بها في عام 2018، تظهر قوة العلاقة بين البلدين.