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ماكرون: "غير مقبول" سحب دعاية لمجلة وصفت أردوغان بـ"الديكتاتور"

ماكرون: "غير مقبول" سحب دعاية لمجلة وصفت أردوغان بـ"الديكتاتور"
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