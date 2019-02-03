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ماكرون قد ينظم استفتاء في ختام النقاش الوطني الكبير

ماكرون قد ينظم استفتاء في ختام النقاش الوطني الكبير
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