ماكرون: لا يمكن ضمان أمن أوروبا بمعزل عن روسيا

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن ثقته بأن إعادة بناء الثقة في العلاقات مع روسيا، تمثل شرطا ضروريا لضمان أمن أوروبا.

وأعلن ماكرون اليوم الأربعاء أثناء موجز صحفي عقده في باريس مع رئيس الوزراء الإستوني يوري راتاس: "بحثنا العلاقات مع روسيا، ولا يمكن ضمان الأمن في أوروبا دون استعادة الثقة تدريجيا في العلاقات مع روسيا".

وأشار الزعيم الفرنسي إلى زيادة عدد الملفات الأمنية الواجب بحثها مع موسكو، وعلى رأسها الوضع في بيلاروس ونزاع قره باغ، مضيفا:

"الهدف الرئيسي لسياساتنا تجاه روسيا هو تحسين ظروف الأمن الجماعي في أوروبا، مع مراعاة مصالح جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي".(نوفوستي)