ماكرون: مصر واجهت صعوبات في ملف حقوق الانسان والحريات الصحفية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

رد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على سؤال صحفي مصري حول تدخل باريس في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، فيما يتعلق بحديثه السابق عن حقوق الإنسان في مصر

وخلال المؤتمر الصحفي للرئيسين، اليوم الاثنين، وجه صحفي لماكرون سؤاله قائلا: "سيادة الرئيس أهلا بك في مصر، في العام الماضي تحدثتم إنكم لن تتدخلوا في شؤون الدول الأخرى، ولكن تصريحاتكم أمس عن مصر وملف حقوق الإنسان مختلفة تماما عما تحدثت عنه من قبل، فهل تغيرت سياسة فرنسا أو سنشهد تغييرا في مواقفكم من المنطقة خلال الفترة القادمة."

ورد عليه ماكرون، قائلا :"كانت هناك صعوبات تواجه مصر خلال الفترة الماضية، وبالأخص في ملف حقوق الإنسان وحرية الصحافة، حيث تم اعتقال بعض المدونين والمفكرين، وهناك حالات فردية، ولهذا السبب كان يجب علينا التطرق لهذا الموضوع، نحن لا نتدخل في شؤون الدول الأخرى ونتمنى الاستقرار لمصر".