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ماكرون وميركل يحذران من "مخاطر انسانية" في محافظة إدلب

ماكرون وميركل يحذران من "مخاطر انسانية" في محافظة إدلب
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