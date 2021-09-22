ماكرون يبحث مع بايدن ازمة الغواصات

يجري الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأربعاء، محادثات مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، بشأن الأزمة المفتوحة بين باريس وواشنطن حول فسخ أستراليا عقدا لشراء غواصات فرنسية، على ما أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال.

وقال أتال، في ختام اجتماع لمجلس الوزراء، إن ماكرون وبايدن سيجريان خلال مكالمة هاتفية لم يحدد توقيتها “تبادل توضيحات” من أجل “توضيح الظروف التي تقرر بموجبها إصدار الإعلان، وأيضًا لتوضيح شروط إعادة انخراط أمريكا في علاقة بين حلفاء”.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الرئيس يتوقع “إجراءات ملموسة” من الولايات المتحدة لاستعادة الثقة بين البلدين، عندما يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء.

واستدعت باريس، الأسبوع الماضي، سفيريها من الولايات المتحدة وأستراليا، بعد أن وقعت واشنطن وبريطانيا صفقة غواصات نووية مع كانبيرا، ما دفعها لإلغاء صفقة سابقة لغواصات فرنسية التصميم بقيمة 40 مليار دولار.