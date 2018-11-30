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ماكرون يبلغ ابن سلمان رسالة "حازمة جدا" بشأن خاشقجي

ماكرون يبلغ ابن سلمان رسالة "حازمة جدا" بشأن خاشقجي
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