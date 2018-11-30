تلاحق منظمة هيومن رايتس ووتش ابن سلمان قضائيا في الأرجنتين

قال مسؤول بقصر الإليزيه الفرنسي، إن الرئيس الفرنسي، مانويل ماكرون، أبلغ ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في لقاء جمعها على هامش قمة العشرين، رسالة حازمة "جدا" بشأن مقتل الكاتب والصحفي السعودي، جمال خاشقجي، والحرب التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن.



وقال المسؤول إن ماكرون أبلغ ابن سلمان إنه يفضل اشتراك خبراء دوليين في التحقيقات بمقتل خاشقجي.



وأكدت وزارة الخارجية السعودية اللقاء بين الجانبين، وقالت إن الرئيس الفرنسي اجتمع مع ابن سلمان في بيونس آيريس.

وتلاحق منظمة هيومن رايتس ووتش ابن سلمان قانونيا في الأرجنتين، بسبب "جرائم حرب" متعلقة باليمن، إلى جانب اتهامات بالمسؤولية عن مقتل خاشقجي.

قالت صحيفة أرجنتينية إن النائب العام الفدرالي، طلب من وزارة الخارجية الأرجنتينية، معلومات حول وضع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الدبلوماسي.

وطالب النائب العام قاضيا بالاستفسار من الحكومتين اليمنية، والسعودية، وتركيا، والجنائية الدولية معلومات تتعلق بادعاءات حول جرائم منسوبة لابن سلمان.

وقال مكتب القاضي الاتحادي في الأرجنتين، سابقا، إنه يسعى للحصول على معلومات بشأن أي قضايا مفتوحة مرتبطة بقتل خاشقجي وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وانطلقت مساء الجمعة، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، أعمال قمة "مجموعة العشرين" بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

واستقبل رئيس الأرجنتين الرئيس الدوري للقمة، ماوريسيو ماكري، الضيوف في مكان انعقادها بمعرض "كوستا سالغيرو".

وعقب ذلك بدأ الضيوف اجتماعًا مغلقا تحت عنوان: "مستقبل عادل ومستدام".

والقمة التي تستمر حتى السبت، تضم زعماء الدول العشرين الأكبر اقتصاديًا في العالم، في إطار مجموعة تأسست عام 1999، بهدف تفعيل التعاون لمواجهة الأزمات العالمية.