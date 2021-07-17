ماكرون يتعرض لإهانة جديدة داخل كنيسة (فيديو)

تتوالى المواقف المحرجة التي يتعرض لها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال جولاته الانتخابية تحضيرا لانتخابات الرئاسة للعام المقبل، بعدما شتمه شاب واتهمه بالإلحاد.

الموقف المحرج الجديد الذي تعرض له ماكرون كان خلال زيارته لكنيسة "سيدة لورد"، في اطار جولة انتخابية.

ويظهر مقطع فيديو نشرته وسائل اعلام فرنسية شاب وهو يصيح على ماكرون، الذي كان واقفا بين حشد من مؤيديه بباحة الكنيسة، قائلا: "عار عليك! إنها فضيحة! أنت ملحد، ليس لديك سبب لتكون هناك".

"Vous êtes un athée primaire"



Un homme interpelle Emmanuel Macron lors de son déplacement à Lourdes pic.twitter.com/ntyHxcSCeK — BFMTV (@BFMTV) July 16, 2021

واضطرت خدمات الأمن الموجودة في الموقع إلى التدخل بعنف لطرد الشاب، في الوقت الذي ظل فيه ماكرون صامدا، ويصفق للمغنين الحاضرين أمامه، بحسب قناة "بي أم أف تي في".

وكان مئات الحجاج حاضرين في حرم الكنيسة، وهو أكبر مركز حج كاثوليكي فرنسي، والذي يستقبل حوالي 15000 شخص يوميا.

ويعد ماكرون أول رئيس للجمهورية الخامسة يزور هذا الصرح الكاثوليكي حيث انخفض عدد الحجاج بشكل حاد بسبب أزمة Covid-19.

صفع ماركون

وتعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصفعة من مواطن أثناء جولة داخلية قام بها في منطقة لادروم الفرنسية.

ونشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تسجيل فيديو يظهر لحظة تعرض ماكرون للصفعة وإلقاء عناصر الأمن القبض على المنفذ فور وقوع الحادث.