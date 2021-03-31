ماكرون يتوجه بكلمة إلى الفرنسيين مساء في أوج الموجة الثالثة من الوباء

يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بكلمة الى الفرنسيين عند الساعة الثامنة مساء الأربعاء كما أعلن قصر الإليزيه فيما تواجه البلاد موجة ثالثة من وباء كوفيد-19.

ويأتي ذلك بعد اجتماع لمجلس الدفاع صباحا لبحث الأزمة الصحية التي دفعت بالسلطات الى فرض إجراءات إغلاق في 19 منطقة بينها باريس.

كما يسري حظر تجول في البلاد اعتبارا من السابعة مساء فيما المطاعم ودور السينما والمراكز التجارية مغلقة.

وقد واجه ماكرون انتقادات من أحزاب المعارضة وبعض الخبراء الصحيين لرفضه فرض إغلاق على المستوى الوطني في وقت أبكر، فيما يتوقع كثيرون أن يصدر قرار بإغلاق المدارس في المناطق الأكثر تضررا بالوباء. (أ ف ب)