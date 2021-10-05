ماكرون: يجب أن يستمر العمل مع الجزائر

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن العمل يجب أن يستمر مع الجزائر وأعرب عن أمله بأن تهدأ التوترات الدبلوماسية الحالية قريبا.

وقال ماكرون في مقابلة مع" إذاعة فرانس إنتر"، "نرجو أن نتمكن من تهدئة الأمور لأني أعتقد أن من الأفضل أن نتحدث إلى بعضنا بعضا وأن نحرز تقدما".

ولفت إلى أنه تربطه علاقات "ودية جدا" مع الرئيس الجزائري.

وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا ملحوظا في الأونة الأخيرة، عقب تصريحات ماكرون الأخيرة التي شكك خلالها في وجود أمة جزائرية قبل الحكم الاستعماري الفرنسي، كما قال إن "النظام السياسي العسكري الجزائري أعاد كتابة تاريخ الاستعمار الفرنسي للجزائر على أساس كراهية فرنسا".