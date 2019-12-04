ماكرون يدين تدنيس 100 قبر يهودي شمال شرق فرنسا

دان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عملية التدنيس التي تعرض لها أكثر من 100 قبر في مقبرة يهودية بمقاطعة الراين السفلي، في شمال شرق فرنسا.

وكتب ماكرون على حسابه في "تويتر" تعليقا يقول: "اليهود جزء من فرنسا ومن وجودها. أولئك الذين يهاجمونهم، ويهاجمون قبورهم لا يستحقون المبادئ التي تتبناها فرنسا. معاداة السامية هي جريمة، وسوف نحاربهم، على حد سواء، في ويستهوفن وفي كل مكان، إلى أن يرقد موتانا في سلام"

وكان قد أعلن صباح أمس الثلاثاء أن مجهولين دنسوا 107 أضرحة في مقبرة بمنطقة "ويستوفن"، في حين عثر في وقت سابق على كتابات معادية للسامية في منطقة ستشافهوس سور زورن، التي تقع هي الأخرى في مقاطعة الراين السفلي