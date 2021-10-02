ماكرون يطمئن سعيّد: قرار تأشيرات التونسيين "قابل للمراجعة"

ابلغ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون نظيره التونسي قيس سعّيد خلال اتصال هاتفي بينهما السبت، أن قرار تخفيض عدد التأشيرات للتونسيين "قابل للمراجعة"، بحسب ما أفاد بيان للرئاسة التونسية.

وقال البيان ان الرئيس التونسي أجرى "مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعرب فيها سعيّد عن أسفه للقرار الفرنسي بتخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للتونسيين الراغبين في السفر إلى فرنسا".

واضاف البيان ان ماكرون ابلغ سعيد إن "هذا الإجراء قابل للمراجعة".

والأسبوع الماضي أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، رغبة بلاده بتخفيض عدد تأشيرات الدخول لمواطني الجزائر والمغرب إلى النصف، و30% للتونسيين.

وأكد أتال أن ذلك يعود لرفض حكومات هذه البلاد إعادة مواطنيها غير الشرعيين الذين هاجروا إلى فرنسا.

ويقيم نحو 800 ألف تونسي يقيمون بفرنسا من مجموع مليون و300 ألف تونسي يقيمون خارج البلاد، بحسب إحصائيات رسمية لديوان التونسيين بالخارج (حكومي) عام 2018.

الجزائر تسحب السفير

استدعت الجزائر سفيرها لدى فرنسا السبت، بعدما كانت ابلغت السفير الفرنسي لديها احتجاجها على قرار التأشيرات.

لكن الرئاسة الجزائرية قالت مساء السبت إن استدعاء السفير جاء بعد تداول وسائل إعلام فرنسية تصريحات منسوبة لماكرون تضمنت تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد.

واوضحت الرئاسة أن تلك التصريحات "ورد فيها تدخل في الشأن الداخلي للجزائر"، مضيفة أن "السلطات الفرنسية لم تكذب تلك التصريحات ولم تنفها".

وأوضحت أن الرئيس عبد المجيد تبون هو من قرر الاستدعاء الفوري للسفير الجزائري بباريس للتشاور، مؤكدة أن "الجزائر ترفض رفضا قاطعا التدخل في شؤونها الداخلية".

ونشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تصريحات للرئيس ماكرون اكد فيها أن قرار التأشيرات يهدف الى "التضييق على أشخاص ضمن النظام الحاكم، الذين اعتادوا على التقدم بطلب للحصول على تأشيرات بسهولة".

واضاف ماكرون ان القرار هو "وسيلة ضغط للقول لهؤلاء القادة إنه إذا لم يتعاونوا لإبعاد الأشخاص الموجودين في وضع غير نظامي وخطير في فرنسا، فلن نجعل حياتهم سهلة"

كما أشار في تصريحاته إلى الماضي التاريخي لفرنسا في الجزائر، لافتا إلى أنه يرغب في إعادة كتابة التاريخ الجزائري باللغتين العربية والأمازيغية: "لكشف تزييف الحقائق الذي قام به الأتراك الذين يعيدون كتابة التاريخ".

وشكك الرئيس الفرنسي في وجود "أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي"، مشددا على ضرورة التطرق لهذه المسألة من أجل تحقيق "المصالحة بين الشعوب".

المغرب يتابع

وفي سياق متصل، أعتبر المغرب القرار "غير مبرر" وأكّد وزير خارجيته، ناصر بوريطة أنّ بلاده "ستتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية".

وأكد بوريطة أنّ المصالح القنصلية للمملكة في فرنسا "منحت خلال الأشهر الثمانية الأخيرة فقط ما يقارب 400 تصريح مرور لأشخاص كانوا في وضعية غير قانونية".

وكان الناطق باسم الحكومة الفرنسية وصف تشديد إجراءات منح التأشيرة لمواطني البلدان المغاربية الثلاثة "بأنه غير مسبوق لكنه أصبح ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نرغب بهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا".

وأكد أن مواقف الدول الثلاث "تبطئ فعالية" عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد.