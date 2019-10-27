ماكرون يعلق على مقتل البغدادي وفرنسا تتأهب خشية هجمات انتقامية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مقتل أبو بكر البغدادي يمثل ضربة قوية لتنظيم الدولة الإسلامية لكنها مجرد مرحلة في الحرب ضد الإرهاب.

وتابع ماكرون في حسابه على تويتر الأحد "مقتل البغدادي ضربة قوية لتنظيم الدولة الإسلامية لكنها مجرد مرحلة. الحرب مستمرة بالتعاون مع شركائنا في التحالف الدولي لهزيمة هذه المنظمة الإرهابية في نهاية المطاف. هذه أولويتنا في الشرق الأوسط".

وفي الغضون، دعا وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، في رسالة لوحدات الشرطة اطلعت عليها رويترز، يوم الأحد إلى توخي مزيد من الحذر لمنع هجمات انتقامية محتملة عقب مقتل البغدادي.

وقال كاستانير "التكثيف المحتمل للدعاية الجهادية بعد عملية القتل، والتي يمكن أن تدعو لشن عمليات انتقامية، تتطلب توخي أقصى درجات اليقظة وخاصة أثناء المناسبات العامة في أقسامكم في الأيام القادمة".

