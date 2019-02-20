ماكرون يلتقي الرئيس العراقي في 26 الجاري

الرئيس العراقي برهم صالح

يستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في 26 شباط/فبراير نظيره العراقي برهم صالح الذي سيزور فرنسا ليومين في غمرة قرب سقوط تنظيم الدولة الاسلامية والنقاش حول الجهاديين الفرنسيين المعتقلين في بلاده.

وقالت الرئاسة الاربعاء إن صالح، السياسي الكردي الذي تولى الرئاسة في 2018، سيستقبله ماكرون على غداء عمل يعقبه مؤتمر صحافي مشترك في اليوم الاول من زيارته لباريس.

واضافت الرئاسة "بعد عام من الانتصار على داعش في العراق، يشكل هذا اللقاء فرصة للرئيس ماكرون لتأكيد دعم فرنسا الكامل للعراق لمواجهة التحديات الامنية وتلك المتصلة بارساء الاستقرار والحوكمة الجامعة وإعادة اعمار البلاد".

وتأتي الزيارة فيما يبدي الجهاديون مقاومة شرسة في آخر جيب لهم في شرق سوريا. واكدت وزيرة الجيوش فلورانس بارلي في زيارة لبغداد اخيرا أن باريس تعتزم مواصلة التعاون مع العراق للقضاء نهائيا على تنظيم الدولة الاسلامية.

وقد يتطرق الرئيسان الى مصير الجهاديين الفرنسيين المعتقلين في العراق والذين تطالب باريس بمحاكمتهم حيث هم.

وأورد الاليزيه أن ماكرون يرغب أيضا في "تشجيع مواصلة حوار مثمر بين بغداد والحكومة الاقليمية في كردستان العراق".