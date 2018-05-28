مالك نادي تشيلسي ينتقل لاسرائيل ويحوز الجنسية

الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش مالك ورئيس نادي تشيلسي

أكدت تقارير صحفية إسرائيلية، أن الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش مالك ورئيس نادي تشيلسي قد وصل الى اسرائيل الاثنين، حيث حصل فور وصوله على الجنسية الاسرائيلية.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست ان ابراموفيتش وصل الاثنين الى مطار بن غوريون حيث كان في انتظاره مسؤولون من وزارة الداخلية ومعهم بطاقة الجنسية.

وأكدت صحيفة "جارديان" الإنجليزية في وقت سابق أن ابراموفيتش وجد صعوبة في تجديد تأشيرة العمل والاقامة في المملكة المتحدة، مشيرة الي أن عملية تجديد التأشيرة استغرق وقتاً طويلاً علي غير العادة.

لكن صحيفة جيروزاليم بوست نقلت عن مقربين من مالك نادي تشيلسي نفيهم هذه المعلومات، وتاكيدهم ان ابراموفيتش كان يفكر منذ مدة طويلة في الانتقال للاستقرارا في اسرائيل حيث له اقرباء وجمعية خيرية اضافة الى عدد من الاستثمارات.

علي الجانب الأخر رفض المتحدث باسم وزارة الهجرة في إسرائيل التعليق، إلا أن متحدثة باسم إدارة السكان التي تشرف على مراقبة الحدود الإسرائيلية أكدت لوكالة رويترز أن أبراموفيتش موجود بالفعل في إسرائيل.