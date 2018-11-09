مالية غزة تبدأ صرف منحة قطرية للموظفين (صور)

أعلنت وزارة المالية في غزة الجمعة، بدء صرف المنحة القطرية للموظفين المدنيين في الحكومة السابقة، فيما سيجري صرف مرتبات العسكريين من الإيرادات الداخلية.



وقالت الوزارة في بيان لها، إنها ستصرف رواتب للموظفين بنسب تتراوح ما بين 50 إلى60 في المئة للأشهر الستة القادمة، معلنة بدء الصرف في فروع البريد الحكومي كافة بقطاع غزة.



وتأتي المنحة القطرية التي تبلغ نحو 15 مليون دولار، في ظل اتفاق غير معلن على تهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي تشمل وقف إطلاق النار، وضمان سلمية مسيرات العودة التي تجري في غزة من 30/ آذار/مارس الماضي، مقابل تخفيف الحصار عن قطاع غزة، بما يشمل فتح المعابر التجارية، والسماح بإدخال الأموال المخصصة للمشاريع الدولية، إضافة إلى البدء ببرامج تشغيل مؤقت لآلاف العاطلين عن العمل بدعم دولي، فيما تعهدت مصر التي ترعى التفاهمات على استمرار فتح معبر رفح البري.



وكانت فصائل فلسطينية قالت، إن التحسينات التي أعلن عنها في غزة، هي من ثمرات مسيرة العودة وما أنتجته من تفاعلات إقليمية ودولية بشأن الدفع لمعالجة أوضاع القطاع، مشددة على استمرار المسيرات حتى تحقيق الأهداف الوطنية الرامية لرفع الحصار.