ماليزيا تجدد دعمها للقضية الفلسطينية

جدد رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين، الثلاثاء، دعم بلاده الثابت للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك في رسالة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال ياسين: “في هذا اليوم المهم، تجدد ماليزيا دعمها الثابت للقضية الفلسطينية، وتشدد على تضامنها مع الشعب الفلسطيني”.

وكان ياسين قد أعرب عن دعم بلاده لفلسطين خلال قمتي التعاون الاقتصادي لآسيا- المحيط الهادي، ورابطة أمم جنوب شرق أسيا “آسيان”، الشهر الماضي.

ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1977، للاحتفال في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو ذلك اليوم من عام 1947 الذي اعتمدت الجمعية العامة قرار تقسيم فلسطين 181، حيث قامت إسرائيل ولم تقم الدولة الفلسطينية. (الأناضول)