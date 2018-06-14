مانحون مستاؤون من اتهامهم بالسعي لتوطين اللاجئين بلبنان

الرئيس اللبناني ميشال عون

قال السفير الألماني في بيروت مارتن هوت يوم الخميس إن المجتمع الدولي "مستاء من الاتهامات الكاذبة المتكررة" له بأنه يعمل على توطين اللاجئين في لبنان.

واتهم وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمجتمع الدولي بالحيلولة دون عودة اللاجئين السوريين لبلدهم من لبنان.

وقال هوت في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني لرويترز إن المجتمع الدولي "يدرك تماما العبء الثقيل الذي يحمله لبنان" باستضافة أكثر من مليون لاجئ.

وقال "الكثير منا يبذل كل ما في وسعه لتخفيف العبء" مستشهدا بالمساعدات والالتزامات التي قدمت للبنان عن طريق مؤتمرات مانحين دوليين ووكالات تابعة للأمم المتحدة.

وذكر أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة "ملتزمان تماما بعودة اللاجئين في نهاية المطاف إلى سوريا".

وتابع "لكن في الوقت ذاته، ورغم أننا لا نعارض العودة الطوعية لسوريا، فإن الظروف في هذا البلد، من وجهة نظرنا، لا تسمح بعودة شاملة للاجئين في الوقت الراهن".

وفي أبريل نيسان قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن تصريحات المجتمع الدولي تنم عن "توطين مقنع (للاجئين في لبنان)... يناقض سيادة الدولة اللبنانية وقوانينها".

وأعلن باسيل الأسبوع الماضي تجميد طلبات موظفي مفوضية الأمم المتحدة للحصول على تصاريح للإقامة في لبنان.

وفي الوقت الذي تستعيد فيه القوات السورية وحلفاؤها المزيد من الأراضي، يدعو الرئيس اللبناني وساسة آخرون إلى عودة اللاجئين لمناطق انتهى فيها القتال قبل التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب. لكن وجهة النظر الدولية هي أن الوضع ليس آمنا بما يكفي بعد للسماح بعودة اللاجئين.

وقال عون يوم الخميس إن اللاجئين في لبنان قد يبدأون العودة تدريجيا إلى مناطق في سوريا باتت آمنة وإنه ينبغي حدوث ذلك قبل التوصل لحل سياسي للصراع هناك.

وقال عون في حسابه على تويتر في تصريحات لسفراء من دول مجموعة الدعم الدولي للبنان "لبنان يرى أن هذه العودة باتت ممكنة على مراحل إلى المناطق التي باتت آمنة ومستقرة في سوريا وهي تتجاوز بمساحتها خمس مرات مساحة لبنان، ومعظم النازحين في لبنان يقيمون في هذه المناطق التي باتت آمنة".