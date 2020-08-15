ماهي المراحل المقبلة للانتخابات الأمريكية ؟

اهتزت الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية بسبب فيروس كورونا المستجد. وفي ما يلي المراحل الرئيسية حتى يوم الانتخابات المقررة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر2020، والتي ستشهد منافسة بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لإعادة انتخابه، والديموقراطي ونائب الرئيس السابق جو بايدن.

ومن أبرز التواريخ عقد مؤتمري الحزبين الرئيسيين اللذين سيعلنان مرشحيهما رسميًا. وعادة ما يكونان الانطلاق الرسمي للحملة ولكن تم تغييرهما بشكل جذري.

متى مؤتمر الحزب الديموقراطي وما شكله؟

سيكون هذا المؤتمر من 17 إلى 20 آب/أغسطس.

كان من المقرر عقد المؤتمر في ميلووكي، في ولاية ويسكونسن، لكن تم استبدال الحدث الحاشد بمؤتمر عبر الإنترنت يقوم على مشاركات وكلمات عبر الفيديو شعارها: "لنجمع أميركا".

ويتحدث الضيوف يوميًا بين الساعة 21,00 والساعة 23,00بتوقيت واشنطن (1,00 حتى 3,00 ت غ).

ومن المقرر أن تلقي كامالا هاريس التي اختارها بايدن لمنصب نائبة الرئيس كلمة الأربعاء من ويلمنغتون بولاية ديلاوير. وسيشارك الرئيس السابق باراك أوباما في المؤتمر الأربعاء وستتحدث زوجته ميشيل الاثنين.

ومن بين الشخصيات الأخرى التي ستلقي كلمة السناتور التقدمي بيرني ساندرز (الإثنين) وإليزابيث وارن (الأربعاء) والرئيس الاسبق بيل كلينتون (الثلاثاء) ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون (الأربعاء).

خطاب جو بايدن؟

سيعلن قبول ترشيحه الخميس من ولاية ديلاوير.

المؤتمر الجمهوري: من 24 إلى 27 آب/أغسطس

سيكون المؤتمر في أغلبه افتراضيًا، حيث سيتم عقد عدد قليل من الاجتماعات في شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، حيث من المتوقع حضور ستة مندوبين فقط عن كل ولاية.

بعد أن أعرب حاكم ولاية كارولاينا الشمالية عن مخاوفه من الوضع الصحي في وقت مبكر جدًا، أعلن ترامب أنه سيتم نقل الحدث إلى فلوريدا، قبل أن يضطر أيضًا إلى العزوف عن ذلك.

ولم يتم الكشف سوى عن تفاصيل قليلة حول البرنامج حتى الآن.

خطاب دونالد ترامب؟

سيوافق على تسميته في اليوم الآخير، أي الخميس.

يتم البحث في مكانين لإلقاء خطابه: موقع جيتيسبيرغ التاريخي في بنسلفانيا أو البيت الأبيض.

وقد أثار الخيار الثاني انتقادات، اذ يطُلب من الرؤساء الذين يترشحون لولاية ثانية تمييز أنشطتهم الرسمية عن أنشطتهم كمرشحين.

المناظرات

من المقرر إقامة ثلاث مناظرات تلفزيونية بين ترامب وبايدن. وينتظر بفارغ الصبر حدوث هذه المناظرات بين الديموقراطي، المعروف بسقطاته الفادحة والذي وجهت إليه الانتقادات خلال المناظرات التمهيدية للحزب الديموقراطي، وترامب، الخطيب الماهر والذي اعتاد على الاجتماعات الطويلة.

- 29 أيلول/سبتمبر في كليفلاند (أوهايو)

- 15 تشرين الأول/أكتوبر في ميامي (فلوريدا)

- 22 تشرين الأول/أكتوبر في ناشفيل (تينيسي)

وكان فريق الرئيس قد دعا إلى مناظرة رابعة مسبقًا، بحيث يمكن إجراؤها قبل بدء التصويت عبر المراسلة. لكن الطلب رفض من قبل اللجنة المكلفة بتنظيم المناظرات.

كما من المتوقع إجراء مناظرة بين نائبي المرشحين، نائب الرئيس الحالي مايك بنس وكامالا هاريس، في 7 تشرين الأول/أكتوبر في سولت ليك سيتي بولاية يوتا.

- بدء تصويت مبكر -

بسبب الوباء، سيكتسب التصويت بالمراسلة أهمية حاسمة. لقد غيرت حوالى عشرين ولاية قواعدها لتوسيع هذه الإمكانية.

ستكون ولاية كارولاينا الشمالية أول ولاية ترسل بطاقة الإقتراع إلى الناخبين وذلك اعتبارًا من 4 أيلول/سبتمبر. وفي نهاية شهر أيلول/سبتمبر (قبل 45 يومًا من الانتخابات)، ستكون حوالى عشرين ولاية قد بدأت بالفعل التصويت عبر المراسلة.

وقررت بعض الولايات، بينها كاليفورنيا، الأكثر اكتظاظًا، إرسال بطاقات الاقتراع عن بُعد تلقائيًا إلى جميع الناخبين المسجلين.

وأوضح ناثانيال بيرسيلي، أستاذ القانون في جامعة ستانفورد "من المتوقع تصويت ما بين 50 و 70 مليون شخص عبر المراسلة"، لقاء 33 مليونًا في عام 2016.

وتقترح بعض الولايات أيضًا خيار التصويت بشكل شخصي قبل يوم الانتخابات، مثل مينيسوتا وساوث داكوتا، اعتبارًا من 18 أيلول/سبتمبر.

- يوم الانتخابات في 3 تشرين الثاني/نوفمبر -

يتوجه ملايين الناخبين الأميركيين إلى صناديق الاقتراع. إذا كان الفارق ضئيلا، قد لا تعلن نتيجة الانتخابات في الليلة نفسها، خصوصا بسبب التأخير في فرز الأصوات بالمراسلة.

- حفل التنصيب في 20 كانون الثاني 2021 -

سيؤدي أحد المرشحين اليمين الدستورية: دونالد ترامب لولاية ثانية، أو جو بايدن الذي سيصبح عندئذ الرئيس ال46 للولايات المتحدة.