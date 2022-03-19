ماهي عملة GULF COIN  وما يميزها بقوة عن غيرها

- بقلم المحلل المالي والتقني عبد الرحمن الأصفر
هي عملة رقمية عالمية مدعومة بمشاريع استثنائية ومتميزة يقوم بإدارتها فريق ذو خبرة واسعة في المجال بهدف تثقيف الناس حول الثورة الرقمية وتشجيعهم على تبني النظام الاقتصادي الرقمي الجديد وتم تطويرها على يد أفضل المبرمجين والمطورين في العالم العربي والشرق الأقصى وأوروبا ومبنية على استراتيجيات قوية وباحتراف عالي وتجهيزات تكنولوجية متقدمة جدا
النقاط التي تميز عملة GULF COIN
نظام ذاتي تلقائي لحرق العملة ويكون الحرق لعملة مقابل عملة مما سيدعم زيادة قيمة العملة وسوف تطبق هذه الاستراتيجية خلال فترة ما قبل البيع وستؤثر بشكل إيجابي على حاملي العملة بناء على مفهوم الندرة
مشروع GULF CASH هو من اقوى مشاريع هذه العملة وانا شخصيا ادعم هذه العملة بسبب هذه النقطة المتميزة وهي ان العملة ستكون عبر GULF CASH بوابة دفع إلكترونية آمنة وسريعة
عمولة التحويل GULF CASH هي صفر
GULF EXCHANG
هي منصة تداول للعملات الرقمية واحد اهم مشاريع العملة وهي سوق رقمي حيث يمكن للمتداولين شراء وبيع العملات فيها
متجر الالكتروني على غرار امازون وعلي بابا حيث سيكون للعملة متجر الكرتوني وهذا مشروع جدا قوي لدعم العملة
العملة تم توثيقها على بيناننس سمارت شين وستكون متوفرة على منصة بيناننس أيضا
سيتم إطلاق بطاقة جولف للدفع المسبق
سيتم ادراج العملة على منصات لا مركزية عديدة
إطلاق تطبيق GULF COIN للهواتف المحمولة
انشاء سوق GULF NFT للرموز غير قابلة للاستبدال
توثيق العملة على منصة TRUST
ادراج العملة على مواقع عالمية مختصة مثل COIN MARKET CAP و COIN GECKO
حملات دعائية وتسويقية ضخمة بدأت على قنوات فضائية ومواقع عالمية ويويتيوبرز وفرق تسويق على مستوى العالم ومؤتمرات ضخمة وندوات تعريفية فالعملة مدعومة بشكل هائل في هذه الجوانب
تمويل اولي للعملة بقيمة 10 ملايين دولار من قبل رجال اعمال خليجيين
مشاريع مستدامة وتبي عالمي واسع
حملات دعائية للأنشطة الرياضية مكثفة وأبرزها سباق الخيل
عقد ذكي للعملة متاح لكل الجمهور للاطلاع عليه
خطط كثيرة ومتعددة تستمر لعام 2025
ختاما بعد ذكر هذه المزايا لا يسعني الا ان انصح كل مستثمر عربي بالأقبال والاستثمار بقوة في هذه العملة الواعدة والفرصة الاستثمارية المتميزة ويكفينا فخرا انها عملة عربية خالصة ومشروع استثماري عربي بإمكانيات عالمية وفالكم الربح والتوفيق دوما ان شاء الله
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