ماهي عملة GULF COIN  وما يميزها بقوة عن غيرها

- بقلم المحلل المالي والتقني عبد الرحمن الأصفر

هي عملة رقمية عالمية مدعومة بمشاريع استثنائية ومتميزة يقوم بإدارتها فريق ذو خبرة واسعة في المجال بهدف تثقيف الناس حول الثورة الرقمية وتشجيعهم على تبني النظام الاقتصادي الرقمي الجديد وتم تطويرها على يد أفضل المبرمجين والمطورين في العالم العربي والشرق الأقصى وأوروبا ومبنية على استراتيجيات قوية وباحتراف عالي وتجهيزات تكنولوجية متقدمة جدا

النقاط التي تميز عملة GULF COIN

نظام ذاتي تلقائي لحرق العملة ويكون الحرق لعملة مقابل عملة مما سيدعم زيادة قيمة العملة وسوف تطبق هذه الاستراتيجية خلال فترة ما قبل البيع وستؤثر بشكل إيجابي على حاملي العملة بناء على مفهوم الندرة

مشروع GULF CASH هو من اقوى مشاريع هذه العملة وانا شخصيا ادعم هذه العملة بسبب هذه النقطة المتميزة وهي ان العملة ستكون عبر GULF CASH بوابة دفع إلكترونية آمنة وسريعة

عمولة التحويل GULF CASH هي صفر

GULF EXCHANG



هي منصة تداول للعملات الرقمية واحد اهم مشاريع العملة وهي سوق رقمي حيث يمكن للمتداولين شراء وبيع العملات فيها

متجر الالكتروني على غرار امازون وعلي بابا حيث سيكون للعملة متجر الكرتوني وهذا مشروع جدا قوي لدعم العملة

العملة تم توثيقها على بيناننس سمارت شين وستكون متوفرة على منصة بيناننس أيضا

سيتم إطلاق بطاقة جولف للدفع المسبق



سيتم ادراج العملة على منصات لا مركزية عديدة



إطلاق تطبيق GULF COIN للهواتف المحمولة

انشاء سوق GULF NFT للرموز غير قابلة للاستبدال



توثيق العملة على منصة TRUST

ادراج العملة على مواقع عالمية مختصة مثل COIN MARKET CAP و COIN GECKO



حملات دعائية وتسويقية ضخمة بدأت على قنوات فضائية ومواقع عالمية ويويتيوبرز وفرق تسويق على مستوى العالم ومؤتمرات ضخمة وندوات تعريفية فالعملة مدعومة بشكل هائل في هذه الجوانب



تمويل اولي للعملة بقيمة 10 ملايين دولار من قبل رجال اعمال خليجيين



مشاريع مستدامة وتبي عالمي واسع



حملات دعائية للأنشطة الرياضية مكثفة وأبرزها سباق الخيل

عقد ذكي للعملة متاح لكل الجمهور للاطلاع عليه



خطط كثيرة ومتعددة تستمر لعام 2025

ختاما بعد ذكر هذه المزايا لا يسعني الا ان انصح كل مستثمر عربي بالأقبال والاستثمار بقوة في هذه العملة الواعدة والفرصة الاستثمارية المتميزة ويكفينا فخرا انها عملة عربية خالصة ومشروع استثماري عربي بإمكانيات عالمية وفالكم الربح والتوفيق دوما ان شاء الله