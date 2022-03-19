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ماهي عملة GULF COIN  وما يميزها بقوة عن غيرها

منشور 19 آذار / مارس 2022 - 07:41
المحلل المالي والتقني عبد الرحمن الأصفر 
المحلل المالي والتقني عبد الرحمن الأصفر 

- بقلم المحلل المالي والتقني عبد الرحمن الأصفر 

هي عملة رقمية عالمية مدعومة بمشاريع استثنائية ومتميزة يقوم بإدارتها فريق ذو خبرة واسعة في المجال بهدف تثقيف الناس حول الثورة الرقمية وتشجيعهم على تبني النظام الاقتصادي الرقمي الجديد وتم تطويرها على يد أفضل المبرمجين والمطورين في العالم العربي والشرق الأقصى وأوروبا ومبنية على استراتيجيات قوية وباحتراف عالي وتجهيزات تكنولوجية متقدمة جدا

 النقاط التي تميز عملة GULF COIN

  نظام ذاتي تلقائي لحرق العملة ويكون الحرق لعملة مقابل عملة مما سيدعم زيادة قيمة العملة وسوف تطبق هذه الاستراتيجية خلال فترة ما قبل البيع وستؤثر بشكل إيجابي على حاملي العملة بناء على مفهوم الندرة 

  مشروع GULF CASH هو من اقوى مشاريع هذه العملة وانا شخصيا ادعم هذه العملة بسبب هذه النقطة المتميزة وهي ان العملة ستكون عبر GULF CASH  بوابة دفع إلكترونية آمنة وسريعة

 عمولة التحويل GULF CASH هي صفر 

     GULF EXCHANG
 
هي منصة تداول للعملات الرقمية واحد اهم مشاريع العملة  وهي سوق رقمي حيث يمكن للمتداولين شراء وبيع العملات فيها  

  متجر الالكتروني على غرار امازون وعلي بابا حيث سيكون للعملة متجر الكرتوني وهذا مشروع جدا قوي لدعم العملة 

  العملة تم توثيقها على بيناننس سمارت شين وستكون متوفرة على منصة بيناننس أيضا 

  سيتم إطلاق بطاقة جولف للدفع المسبق 
 
سيتم ادراج العملة على منصات لا مركزية عديدة 
 
إطلاق تطبيق GULF COIN للهواتف المحمولة 
 انشاء سوق GULF NFT للرموز غير قابلة للاستبدال 
 
 توثيق العملة على منصة TRUST
 ادراج العملة على مواقع عالمية مختصة مثل COIN MARKET CAP و  COIN GECKO
 
حملات دعائية وتسويقية ضخمة بدأت على قنوات فضائية ومواقع عالمية ويويتيوبرز وفرق تسويق على مستوى العالم ومؤتمرات ضخمة وندوات تعريفية فالعملة مدعومة بشكل هائل في هذه الجوانب 
 
تمويل اولي للعملة بقيمة 10 ملايين دولار من قبل رجال اعمال خليجيين 
 
مشاريع مستدامة وتبي عالمي واسع 
 
 حملات دعائية للأنشطة الرياضية مكثفة وأبرزها سباق الخيل
 عقد ذكي للعملة متاح لكل الجمهور للاطلاع عليه
 
خطط كثيرة ومتعددة تستمر لعام 2025 

ختاما بعد ذكر هذه المزايا لا يسعني الا ان انصح كل مستثمر عربي بالأقبال والاستثمار بقوة في هذه العملة الواعدة والفرصة الاستثمارية المتميزة ويكفينا فخرا انها عملة عربية خالصة ومشروع استثماري عربي بإمكانيات عالمية وفالكم الربح والتوفيق دوما ان شاء الله

كلمات دالة:عملة GULF COIN

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