مايا خليفة تستفز الإسرائيليين مجددا: "زجاجة نبيذي أقدم من دولتكم"

نشرت نجمة الافلام الاباحية السابقة مايا خليفة تغريدة على تويتر مرفقة بصورها وهي تشرب نبيذا معتقا من الحقبة النازية، مع عبارة تقول: "نبيذي أقدم من دولة الفصل العنصري" في إشارة الى إسرائيل.

ويعود تاريخ زجاجة النبيذ وهي من نوع تشارلز هايدسيخ الى فترة احتلال النازيين لفرنسا عام 1943، وهو العام الذي تقول اسرائيل ان طردوا خلاله من بيوتهم وجرى اقتيادهم الى معسكرات اعتقال.

وكتتب النجمة الاميركية اللبنانية في التغريدة مخاطبة الاسرائيليين "نبيذي أقدم من دولة الفصل العنصري".

وكتبت مايا تقول في التغريدة "استمتع الان بما يصنف على انه موسيقى من "الحقبة النازية" وفقا للمنطق الذ تطلقه صحيفة نيويورك بوست على الاشياء التي تم انتاجها في فرنسا في الاربعينيات".



وبينما اعتادت ميا خليفة على نشر رسائل معادية لإسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي منذ الصراع العسكري الذي دار في وقت سابق من الشهر الجاري بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أثارت تغريدة النبيذ الجديدة هذه ردود فعل أكثر انتشاراً.

وكتبت رئيسة تحرير مجلة The Dispatch جونا غولدبرغ تعقيبا على الأمر: "أحب الطريقة التي يرى بها كارهي إسرائيل أنها صغيرة. نعم، تأسست دولة إسرائيل الحديثة في عام 1948، ولكن هذا كان قبل 10 سنوات من تأسيس العراق وخمس سنوات قبل تأسيس مصر، إن أمة إسرائيل في حضارة مصر قديمة جداً".

كما وقالت المعلقة البريطانية دارين غرايمز: "يجب أن تحاول شرب هذا النبيذ في غزة، وترى مدى سرعتها في الهروب إلى تل أبيب".

My wine is older than your apartheid “state” pic.twitter.com/CTpAitpKZP — Mia K. (@miakhalifa) May 30, 2021

في حين قال كورت شليشتر كاتب العمود في موقع Townhall.com: "إن مجموعتك من الإرهابيين لم تنتصر أبدا في حرب طوال فترة وجود زجاجة النبيذ هذه".

بالإضافة إلى ذلك، لاحظ آخرون أن إحدى الزجاجات التي كانت مع ميا خليفة تحمل تاريخ 1943، وتحتوي على شمبانيا منتجة في فرنسا التي احتلها النازيون في ذلك الوقت، حيث كتب أحد المستخدمين: "مهاجمة الدولة اليهودية أثناء شرب نبيذ مصنوع في فرنسا المحتلة من قبل النازيين.. نعم معك حق".

Enjoying what would be classified as “nazi-era” music according to the NYPost’s logic on things produced in 1940’s France. https://t.co/2yUXOu60ht pic.twitter.com/ognnSct95f — Mia K. (@miakhalifa) May 31, 2021

تجدر الإشارة إلى أن ميا خليفة دافعت وضاعفت من تصريحاتها يوم أمس الأحد، على الرغم من رد الفعل العنيف المستمر تجاهها.

ورداً على أحد المستخدمين الذي قال لميا خليفة أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لن يتم رجمها حتى الموت في شوارعها، في إشارة إلى مهنتها الإباحية، أجابت ميا خليفة قائلة: "سأغتنم فرصتي في السعودية وسوريا، خاصة وأن بيان أنني ولدت في لبنان في جواز سفري لن يكون جيدا في إسرائيل".