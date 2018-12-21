بحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن مؤدي الأغنية هو الجنوب أفريقي زين بيكا

تداول ناشطون خلال الفترة الماضية مقطع من أغنية "Give thanks to Allah" أو "الحمدلله"، قالوا إن المطرب هو مايكل جاكسون.

وقال ناشطون إن جاكسون أدى الأغنية في حفل تنصيب بيل كلينتون رئيسا للولايات المتحدة، عام 1993.

إلا أن المفاجأة كانت، بحسب وسائل إعلام أمريكية، هي نفي صحة الفيديو، وكشف زيفه.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن مؤدي الأغنية هو الجنوب أفريقي زين بيكا.

وقام أشخاص بتزييف الفيديو عبر دبلجة مشاهد لغناء جاكسون في الحفل أمام كلينتون، بإدخال صوت أغنية "الحمد لله"، ليبدو أنه هو من قام بتأديتها.

اللافت أنه وبالرغم من عدم صحة نسب الأغنية لمايكل جاكسون، إلا أنه تمت مشاهدتها أكثر من 4 ملايين مرة، منذ شباط/ فبراير الماضي.