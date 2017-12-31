ماي: بريطانيا ستواصل التقدم في 2018

رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي

قالت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، برسالتها بمناسبة العام الجديد إن 2018 سيكون عام "الثقة المتجددة والفخر" بالنسبة لبريطانيا، التي تواجه تحدي الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت ماي إلى أن 2017 كان عام التقدم بالنسبة لبريطانيا على مستوى المرحلة الأولى من مفاوضات "بريكست". وأضافت أن 2018 يجب أن يكون عاما "نواصل فيه إحراز تقدم جيد نحو اقتصاد مناسب للمستقبل ومجتمع قوي وأكثر إنصافا للجميع".

غير أن غرف التجارة البريطانية التي تمثل آلاف الشركات في كل أنحاء البلاد حذرت من أن التجار يفقدون صبرهم بانتظار توضيح ما سيحدث بمجرد مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

وأردفت ماي "أن نجاح بريكست أمر بالغ الأهمية، لكنه لن يكون الحد الأقصى لطموحاتنا"، موضحة أنها تريد "نهجا متوازنا" للانفاق العام.

ولفتت من جهة ثانية إلى سعيها للقضاء على التحرش في أماكن العمل وكذلك "القضاء على كل التعصب والتمييز في مجتمعنا".

على الصعيد الدولي، قالت ماي إن بريطانيا ستعمل على معالجة ملفات التطرف وتغير المناخ والنفايات البلاستيكية في المحيطات.